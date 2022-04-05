Где смотреть «Манчестер Сити» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 5 апреля

«Манчестер Сити» и «Атлетико» сыграют в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Игра состоится во вторник, 5 апреля.

Встреча пройдет в Манчестере на «Этихад Стэдиум».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Атлетико

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.

«Манчестер Сити» и «Атлетико» не провели ни одного официального матча друг с другом.

«Сити» занял первое место на групповом этапе ЛЧ, а в 1/8 финала прошел «Спортинг». Клуб не проигрывает с 19 февраля.

«Атлетико» на групповом этапе занял второе место с семью очками, а в 1/8 финала мадридцы прошли «Манчестер Юнайтед». Команда Диего Симеоне выиграла пять матчей подряд.

Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Атлетико

Bettery считает «Манчестер Сити» явным фаворитом первого матча.

Победа «Сити» – 1.38

Ничья – 5.20

Победа «Атлетико» – 8.80

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