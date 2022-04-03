Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
2 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?
3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

Где смотреть «Манчестер Сити» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 5 апреля

«Манчестер Сити» и «Атлетико» сыграют в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

  • Игра состоится во вторник, 5 апреля.
  • Встреча пройдет в Манчестере на «Этихад Стэдиум».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

Смотрите этот матч бесплатно, а также получите бесплатную ставку до 5 000 рублей

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Атлетико

  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.
  • Игру также будет показывать Лига Ставок.

«Манчестер Сити» и «Атлетико» не провели ни одного официального матча друг с другом.

«Сити» занял первое место на групповом этапе ЛЧ, а в 1/8 финала прошел «Спортинг». Клуб не проигрывает с 19 февраля.

«Атлетико» на групповом этапе занял второе место с семью очками, а в 1/8 финала мадридцы прошли «Манчестер Юнайтед». Команда Диего Симеоне выиграла пять матчей подряд.

Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Атлетико

Лига ставок считает «Манчестер Сити» явным фаворитом первого матча.

  • Победа «Сити» – 1.38
  • Ничья – 5.20
  • Победа «Атлетико» – 8.80

Ставьте на любимую команду и получите фрибет 5000 рублей

Новости по теме
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

03.04.2022 23:14
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +779

    kliker 2 часа назад

    Юве-Интер сейчас зажигают!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11