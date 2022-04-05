Где смотреть «Манчестер Сити» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 5 апреля

«Манчестер Сити» и «Атлетико» сыграют в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Игра состоится во вторник, 5 апреля.
- Встреча пройдет в Манчестере на «Этихад Стэдиум».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Атлетико
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.
«Манчестер Сити» и «Атлетико» не провели ни одного официального матча друг с другом.
«Сити» занял первое место на групповом этапе ЛЧ, а в 1/8 финала прошел «Спортинг». Клуб не проигрывает с 19 февраля.
«Атлетико» на групповом этапе занял второе место с семью очками, а в 1/8 финала мадридцы прошли «Манчестер Юнайтед». Команда Диего Симеоне выиграла пять матчей подряд.
Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Атлетико
Bettery считает «Манчестер Сити» явным фаворитом первого матча.
- Победа «Сити» – 1.38
- Ничья – 5.20
- Победа «Атлетико» – 8.80
Знаете исход матча? Регистрируйтесь и получайте 1000 рублей бесплатно
Источник: «Бомбардир»