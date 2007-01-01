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Григорий Иванов – после игры с ЦСКА: «У нас судят козлы. Не знаю, что с ними делать»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался после матча 23-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). Екатеринбуржцы пропустили на 90+4 минуте с пенальти.

«Ниче не могу сказать после матча. Козел судья. У нас судят козлы. Не знаю, что с ними делать.

Вы сами все видели. Вы хотите, чтобы я поматерился, поругался? И так настроения нет.

Я не знаю, как решать вопрос. Я, что ли, этими козлами руковожу? Не я. Пусть их руководители решают», – сказал Иванов.

  • ЦСКА не проигрывает 12 матчей подряд.
  • Екатеринбуржцы в 2022 году ни разу не побеждали в официальных встречах.
  • «Урал» ни разу не побеждал ЦСКА в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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Комментарии19
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    Рейтинг: +6956

    R_a_i_n 1 час назад

    Судья молодец, Клинер снова ржёт. Клинер, ржешь ведь? Ждём твой коммент.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +3964

    mutabor0992 1 час назад

    Это не футбол.ГОВНОБОЛ какой то!!!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +49338

    MaxRnD 2 часа назад

    Опыт Колумбии перенимать

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +2558

    yorgenbarenz 2 часа назад

    Судеек на детектор лжи по просьбам команд!В случае облома жалобщика-штраф,который направлять на развитие детского футбола.

    0
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    Рейтинг: +93

    шахта Заполярная 2 часа назад

    Ох как я согласен с Григорием Ивановым на счет животных со свистком.

    6
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    Рейтинг: +15787

    paracetamol 2 часа назад

    Не козлы, а взяточники. Долой коррупцию в российском футболе, воры должны сидеть в тюрьме!

    4
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    Рейтинг: +1136

    Серёга Краснодарский 2 часа назад

    Как уже надоели эти бандиты со свистком.

    4
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    Рейтинг: +15787

    paracetamol > Серёга Краснодарский 2 часа назад

    Сейчас уже ВАР диктует судьям. Нашлись помощнички... Они там сидят, никто их не видит, а они с заказчиками спокойно по телефону сумму обсуждают!

    1
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    Рейтинг: +5968

    Ганнибал Лектор 2 часа назад

    Позор кобылам! Разговоры про золото, а сами на домашнем матче с последней командой чемпионата отскакивают с помощью судьи! Тьфу!

    9
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    Рейтинг: +4992

    SPACE TRUCKIN 2 часа назад

    ваще какой то ненаказуемый беспредел...сначала Краснодар,потом Урал пострадали...можно вспомнить и Спартак ,когда надо было удалять бяку...нах.. нужен этот ВАР ? для красивого распила?

    7
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    Рейтинг: +14973

    житель СПб 3 часа назад

    Ругательства, конечно, Иванова не красят (неоднократно!) - но по сути он прав на все 300%! И это всем не нравится! И я лично готов к меньшим успехам Зенита - при условии общей объективности в Лиге.

    6
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