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  • Григорий Иванов – после игры с ЦСКА: «У нас судят козлы. Не знаю, что с ними делать»

Григорий Иванов – после игры с ЦСКА: «У нас судят козлы. Не знаю, что с ними делать»

3 апреля 2022, 18:57
20

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался после матча 23-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). Екатеринбуржцы пропустили на 90+4 минуте с пенальти.

«Ниче не могу сказать после матча. Козел судья. У нас судят козлы. Не знаю, что с ними делать.

Вы сами все видели. Вы хотите, чтобы я поматерился, поругался? И так настроения нет.

Я не знаю, как решать вопрос. Я, что ли, этими козлами руковожу? Не я. Пусть их руководители решают», – сказал Иванов.

  • ЦСКА не проигрывает 12 матчей подряд.
  • Екатеринбуржцы в 2022 году ни разу не побеждали в официальных встречах.
  • «Урал» ни разу не побеждал ЦСКА в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА Иванов Григорий
Комментарии (20)
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CSKA57
1649001776
Переиграть два сегодняшних матча!
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PAREVG.
1649002325
Да, так и есть...
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piligrim1986
1649002352
на самом деле он прав. смотрел урал-цска. как же противно смотреть нашу лигу. судейство на уровне пфл или лфл. как можно одинаковые моменты трактовать по-разному в одном матче в течении трех минут? просто кошмар. нахер этот вар, если судьи все-равно трактуют так, как выгодно...
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житель СПб
1649002777
Ругательства, конечно, Иванова не красят (неоднократно!) - но по сути он прав на все 300%! И это всем не нравится! И я лично готов к меньшим успехам Зенита - при условии общей объективности в Лиге.
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SPACE TRUCKIN
1649002909
ваще какой то ненаказуемый беспредел...сначала Краснодар,потом Урал пострадали...можно вспомнить и Спартак ,когда надо было удалять бяку...нах.. нужен этот ВАР ? для красивого распила?
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Ганнибал Лектор
1649003332
Позор кобылам! Разговоры про золото, а сами на домашнем матче с последней командой чемпионата отскакивают с помощью судьи! Тьфу!
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Серёга Краснодарский
1649004419
Как уже надоели эти бандиты со свистком.
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paracetamol
1649004845
Не козлы, а взяточники. Долой коррупцию в российском футболе, воры должны сидеть в тюрьме!
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шахта Заполярная
1649004960
Ох как я согласен с Григорием Ивановым на счет животных со свистком.
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R_a_i_n
1649007677
Судья молодец, Клинер снова ржёт. Клинер, ржешь ведь? Ждём твой коммент.
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