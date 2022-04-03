Григорий Иванов – после игры с ЦСКА: «У нас судят козлы. Не знаю, что с ними делать»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался после матча 23-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). Екатеринбуржцы пропустили на 90+4 минуте с пенальти.

«Ниче не могу сказать после матча. Козел судья. У нас судят козлы. Не знаю, что с ними делать.

Вы сами все видели. Вы хотите, чтобы я поматерился, поругался? И так настроения нет.

Я не знаю, как решать вопрос. Я, что ли, этими козлами руковожу? Не я. Пусть их руководители решают», – сказал Иванов.

ЦСКА не проигрывает 12 матчей подряд.

Екатеринбуржцы в 2022 году ни разу не побеждали в официальных встречах.

«Урал» ни разу не побеждал ЦСКА в РПЛ.

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