Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России
2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

Мостовой – о «Спартаке»: «Между 10-м и 5-м местом нет разницы»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался после матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1). Спартаковцы идут на десятом месте.

«Спартак» при Паоло Ваноли отыграл уже пять туров в РПЛ. Можно подвести первые итоги работы тренера?

– Ваноли – ни рыба ни мясо. Когда убирали Руя Виторию, я сразу сказал, что вряд ли что-то сильно поменяется, так и продолжается. Тем более с учeтом с нынешней ситуации, нет никакой разницы, что ты на пятом месте, что ты на десятом. Все равно без еврокубков.

  • Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.
  • У «Спартака» в последних 13 матчах РПЛ 2 победы.
  • Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Игнашевич: «Балтика» безобразно сыграла со «Спартаком-2», план не сработал. Заслуженное поражение»
Колосков: «Спартак» хорошо играет, за что убирать Ваноли?» 4
Баженов: «Локомотив» победил «Спартак» спартаковским оружием» 2
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:24
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +995

    Беспонтий 2 часа назад

    зато вы по ситуации
    и мясо и рыба
    просто царская солянка

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11977

    playsh 2 часа назад

    Мостовой,а самолюбие и уважение к своим зрителям? Это раз.Второе - сходи-ка к учителю арифметики первого класса,он тебе объяснит разницу между цифрой один и цифрой пять,двоечник от футбола,блин.

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11