Мостовой – о «Спартаке»: «Между 10-м и 5-м местом нет разницы»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался после матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1). Спартаковцы идут на десятом месте.

– «Спартак» при Паоло Ваноли отыграл уже пять туров в РПЛ. Можно подвести первые итоги работы тренера?

– Ваноли – ни рыба ни мясо. Когда убирали Руя Виторию, я сразу сказал, что вряд ли что-то сильно поменяется, так и продолжается. Тем более с учeтом с нынешней ситуации, нет никакой разницы, что ты на пятом месте, что ты на десятом. Все равно без еврокубков.

Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.

У «Спартака» в последних 13 матчах РПЛ 2 победы.

Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).

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