«Спартак» подаст протест на судейство бригады Карасева в игре с «Локомотивом»

«Спартак» недоволен судейством в матче 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2). В поле работал москвич Сергей Карасев.

«Можно ли было играть в футбол в снегопад? Раз сыграли, значит можно.

Судейство? Будем подавать протест», – сказал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

Карасев в 1-м тайме не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека.

В 1-м тайме «Спартак» забил, но гол отменили из-за «вне игры». Есть мнение, что VAR не имел права вмешиваться в момент.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

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