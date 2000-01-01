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«Спартак» подаст протест на судейство бригады Карасева в игре с «Локомотивом»

«Спартак» недоволен судейством в матче 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2). В поле работал москвич Сергей Карасев.

«Можно ли было играть в футбол в снегопад? Раз сыграли, значит можно.

Судейство? Будем подавать протест», – сказал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

  • Карасев в 1-м тайме не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека.
  • В 1-м тайме «Спартак» забил, но гол отменили из-за «вне игры». Есть мнение, что VAR не имел права вмешиваться в момент.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.

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Источник: «Чемпионат»

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