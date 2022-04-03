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  • «Спартак» подаст протест на судейство бригады Карасева в игре с «Локомотивом»

«Спартак» подаст протест на судейство бригады Карасева в игре с «Локомотивом»

3 апреля 2022, 00:35
30

«Спартак» недоволен судейством в матче 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2). В поле работал москвич Сергей Карасев.

«Можно ли было играть в футбол в снегопад? Раз сыграли, значит можно.

Судейство? Будем подавать протест», – сказал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

  • Карасев в 1-м тайме не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека.
  • В 1-м тайме «Спартак» забил, но гол отменили из-за «вне игры». Есть мнение, что VAR не имел права вмешиваться в момент.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Карасев Сергей
Комментарии (30)
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kliker
1648938377
При таком бомжесудействе единственное, что остаётся Спартаку - менять схему и соответственно брать других игроков под такую схему - надо хреначить в ворота только издалека. Ну и пусть, что малый процент таких залетает, зато судьям сложнее станет отменять такие голы. (СарказЪм)
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моэм
1648961564
Мне тоже ПОКАЗАЛОСЬ , что Промес в офсайде , другим ПОКАЗАЛОСЬ нет ... но когда ВАР не в состоянии работать ... то ГЛАВНОЕ решение за боковым , а он офсайда НЕ УВИДЕЛ и флага не поднял ... при этом ВАР НЕ УВИДЕЛ как БекаБека ребром бутсы засадил в средину голени чуть не сломав ногу ...чистая красная....никогда не сочувствовал красно белым , но просто возмущён беспределом в отношении Спартака ...а отмены голов вообще делаются "на автомате"...есть уже полная уверенность что Спартаку можно и не забивать - всё равно отменят ... Федун и Зарема просто бессильны против организованного административного произвола ... надежда только на фанатов Спартака ...а что они могут сделать для защиты Спартака ???...а могут ли ??
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1648964946
Федун с Заремой походу уже так всех за***ли своим нытьём, что Спартак чисто ради прикола душат, чтобы их подразнить.
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nik55
1648966305
карась оборзел
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"supermax"
1648969969
Остаётся только со своей половины по воротам бить по ходу))
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Из Твери Леха
1648970791
Забить честно с игры не могут, вся надежда на судью. А он, гад, европейской квалификации и не хочет замараться в прислуживании убогим)
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Plyash
1648973016
С голами ладно,на совести судьи -негодяя.Но за грязную и опасную игру надо наказывать соответственно с правилами,всё же это здоровье спортсменов.И трахать за такие вещи надо судей вплоть до пожизненной дисквалификации.
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qawzsexdr
1648974444
В смысле вар не мог вмешиваться в эпизоде с голом? Автор ты хотя бы читай что пишешь. Там явный офсайд. Нарушение было обоюдное, на ЖК. Играть нужно а не пинять на заговор судей.
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Урия Гип
1648975610
Нытьё это уже профессиональная черта Спартака.
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NewLife
1648979021
У вас есть право жаловаться, у начальников есть право послать вас нах. Кому эти жалобы нужны ?
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