«Спартак» вышел на игру с «Локомотивом» в белых майках, несмотря на снегопад

В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Гости не стали менять выбранные на игру белые майки, несмотря на снегопад.
Встреча была под угрозой переноса.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры.
- Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
- Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).
Скриншот трансляции «Матч ТВ».
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Источник: Бомбардир.ру