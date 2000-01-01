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«Спартак» вышел на игру с «Локомотивом» в белых майках, несмотря на снегопад

В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Гости не стали менять выбранные на игру белые майки, несмотря на снегопад.

Встреча была под угрозой переноса.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
  • Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

Скриншот трансляции «Матч ТВ».

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Источник: Бомбардир.ру

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