Федун и Зарема прибыли на матч «Локомотив» – «Спартак»

А я то думаю, откуда такая непогода.
Владелец «Спартака» Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова прибыли на матч 23-го тура РПЛ против «Локомотива», несмотря на то что он гостевой. Функционер не стал отвечать на вопрос о якобы потере 80 процентов от состояния.
Матч «Локомотив» – «Спартак» может быть перенесен из-за снегопада.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
- Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
- Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).
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