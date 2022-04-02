Федун и Зарема прибыли на матч «Локомотив» – «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова прибыли на матч 23-го тура РПЛ против «Локомотива», несмотря на то что он гостевой. Функционер не стал отвечать на вопрос о якобы потере 80 процентов от состояния.

Матч «Локомотив» – «Спартак» может быть перенесен из-за снегопада.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.

Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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