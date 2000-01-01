Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
3 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом

Фанаты играют в снежки на «РЖД Арене» в ожидании матча «Локомотив» – «Спартак»

Болельщики не покидают «РЖД Арену», несмотря на угрозу переноса матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Они играют в снежки.

Решение о проведении или переносе игры должны принять в 20:00 по Москве.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
  • Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Актер Баринов: «Я бы перенес матч «Локомотив» – «Спартак» – это не похоже на футбол»
Судья Федотов: «VAR нарушил протокол, отменив гол «Спартака»! Если было заранее сказано, что не будет линий, VAR не может отменять гол на глаз» 3
Гол «Спартака» в матче с «Локомотивом» отменили из-за офсайда после VAR. Перед игрой РФС сообщал, что VAR-определения «вне игры» не будет 7
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:45
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11