Фанаты играют в снежки на «РЖД Арене» в ожидании матча «Локомотив» – «Спартак»

Болельщики не покидают «РЖД Арену», несмотря на угрозу переноса матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Они играют в снежки.

Решение о проведении или переносе игры должны принять в 20:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.

Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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