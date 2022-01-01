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«Нижний Новгород» собирается оштрафовать Кешкеша за несвоевременное возвращение из сборной Венгрии

Центрального защитника «Нижнего Новгорода» Акоша Кешкеша, вероятно, накажут денежным штрафом.

26-летний футболист до сих пор не вернулся в клуб из расположения сборной Венгрии.

За несвоевременное возвращение Кешкеша собираются оштрафовать и отстранить от игры 23-го тура РПЛ с «Ростовом».

  • Венгр выступает за «Нижний Новгород» с июля 2021 года.
  • В 17 матчах он забил 1 гол.
  • Контракт Кешкеша с клубом рассчитан до лета 2023-го.

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Источник: «Матч ТВ»

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