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У сборной Англии самый дорогой состав среди всех участников ЧМ-2022

Англия обладает самым дорогостоящим составом на ЧМ-2022 по версии Transfermarkt.

Английская сборная оценивается в 1,04 миллиарда евро.

В топ-5 также входят Франция (970,5 млн евро), Бразилия (846 млн евро), Испания (783,5 млн евро) и Португалия (747,5 млн евро).

Наименьшая стоимость из участников предстоящего чемпионата мира у сборной Катара – 14,43 миллиона евро.

  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
  • Результаты жеребьевки турнира можно посмотреть по ссылке.

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Источник: Transfermarkt

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Комментарии2
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    Рейтинг: +152

    Nikoo 39 минут назад

    Переоценные англичане

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    Рейтинг: +11879

    ВетеR > Nikoo 30 минут назад

    Эксперт по англичанам ?)

    0
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