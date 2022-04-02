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  • У сборной Англии самый дорогой состав среди всех участников ЧМ-2022

У сборной Англии самый дорогой состав среди всех участников ЧМ-2022

2 апреля 2022, 10:59
8

Англия обладает самым дорогостоящим составом на ЧМ-2022 по версии Transfermarkt.

Английская сборная оценивается в 1,04 миллиарда евро.

В топ-5 также входят Франция (970,5 млн евро), Бразилия (846 млн евро), Испания (783,5 млн евро) и Португалия (747,5 млн евро).

Наименьшая стоимость из участников предстоящего чемпионата мира у сборной Катара – 14,43 миллиона евро.

  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
  • Результаты жеребьевки турнира можно посмотреть по ссылке.

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Источник: Transfermarkt
Рейтинг Англия Франция Бразилия Испания Португалия
Комментарии (8)
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Nikoo
1648887921
Переоценные англичане
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Skull_Boy
1648891271
И половина бестолковый, как Санчо. Рэшфорд и т.д.
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alex1951
1648893998
Первое место по бабкам ,не гарантирует первого места на ЧМ....Как говорят в Одессе - это две большие разницы...... ..................................................................... А ,кстати, Россия с Карпиным могла бы удивить футбольный мир,как Чабан в 2018ом))))
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