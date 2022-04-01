Рыжиков: «Должен ли Слуцкий покинуть «Рубин»? Не думаю, что все дело в нем»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков ответил на вопрос, нужно ли главному тренеру команды Леониду Слуцкому подать в отставку. У казанцев четыре поражения подряд.
«Не имею право осуждать или комментировать его действия. Я не думаю, что всe дело в Слуцком, дальше без комментариев», – сказал Рыжиков.
- Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.
- «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
- Следующий соперник – «Краснодар» (9 апреля).
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Источник: Metaratings