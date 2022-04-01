«Открывайте, вы че, прикалываетесь? Зайдите в википедию. Не знаете, кто здесь играет?». Охрана базы ЦСКА не пускала Ахметова на тренировку

Пресс-служба ЦСКА разыграла футболистов 1 апреля. Например, полузащитника Ильзата Ахметова охрана не пускала на базу, говоря, что не знает его.

Кроме того, охранник попросил Антона Заболотного сфотографироваться с его машиной.

«Всемирный День смеха! Чем не повод разыграть наших игроков? Мы решили подменить охранника на тренировочной базе», – написал ЦСКА.

ЦСКА идет в РПЛ 3-м.

3 апреля ЦСКА примет «Урал».

База ЦСКА находится в подмосковных Ватутинках.

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