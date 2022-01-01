«Открывайте, вы че, прикалываетесь? Зайдите в википедию. Не знаете, кто здесь играет?». Охрана базы ЦСКА не пускала Ахметова на тренировку

Видео интересное, ЦСКА уважаю и люблю, но Рутуб по-прежнему помойка
Пресс-служба ЦСКА разыграла футболистов 1 апреля. Например, полузащитника Ильзата Ахметова охрана не пускала на базу, говоря, что не знает его.
Кроме того, охранник попросил Антона Заболотного сфотографироваться с его машиной.
«Всемирный День смеха! Чем не повод разыграть наших игроков? Мы решили подменить охранника на тренировочной базе», – написал ЦСКА.
- ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
- 3 апреля ЦСКА примет «Урал».
- База ЦСКА находится в подмосковных Ватутинках.
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