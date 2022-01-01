Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
3 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?

«Открывайте, вы че, прикалываетесь? Зайдите в википедию. Не знаете, кто здесь играет?». Охрана базы ЦСКА не пускала Ахметова на тренировку

Пресс-служба ЦСКА разыграла футболистов 1 апреля. Например, полузащитника Ильзата Ахметова охрана не пускала на базу, говоря, что не знает его.

Кроме того, охранник попросил Антона Заболотного сфотографироваться с его машиной.

«Всемирный День смеха! Чем не повод разыграть наших игроков? Мы решили подменить охранника на тренировочной базе», – написал ЦСКА.

  • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
  • 3 апреля ЦСКА примет «Урал».
  • База ЦСКА находится в подмосковных Ватутинках.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
Самедов: «Кузьмичев обвинил меня в потере «Локомотивом» Мухина и Иосифова? Не знаю, кто это. Он никак не связан с футболом»
Алексей Березуцкий: «С возвращением Василия эмоций у тренерского штаба ЦСКА стало больше»
Непомнящий: «В академии ЦСКА некоторые баловались насваем. Мы с этим быстро разобрались» 2
Источник: рутуб-канал ЦСКА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:35
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +11231

    BRO_football 40 минут назад

    Видео интересное, ЦСКА уважаю и люблю, но Рутуб по-прежнему помойка

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3828

    tarasofka 1 час назад

    дожили, ролики с рутуба в новостях. разбаньте страницу коней на ютубе

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11