Газизов подтвердил, что брат Лукаку ушел из «Уфы» из-за визовых проблем

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал причину расторжения контракта с защитником Боли Болинголи.

Он подтвердил версию Sport24 о проблемах с оформлением рабочей визы.

– На сборах тренировался с нами, потом поехал за рабочей визой и там начались определенные проблемы, это затянулось. В это время он не проводил тренировочный процесс.

– Это технический момент, не связанный с текущей ситуацией?

– Больше да, мы не смогли получить визу.

– Эти месяцы игрок получал зарплату?

– Мы договорились, игрок пошел навстречу, очень корректно расстались.

– В будущем не исключаете, что он вернется?

– Нам он понравился. Остальные легионеры на месте.

Уфа» объявила о переходе футболиста в конце февраля.

Болинголи – двоюродный брат Ромелу Лукаку.

Рыночная цена игрока – 1,5 миллиона евро.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции