Газизов подтвердил, что брат Лукаку ушел из «Уфы» из-за визовых проблем

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал причину расторжения контракта с защитником Боли Болинголи.
Он подтвердил версию Sport24 о проблемах с оформлением рабочей визы.
– На сборах тренировался с нами, потом поехал за рабочей визой и там начались определенные проблемы, это затянулось. В это время он не проводил тренировочный процесс.
– Это технический момент, не связанный с текущей ситуацией?
– Больше да, мы не смогли получить визу.
– Эти месяцы игрок получал зарплату?
– Мы договорились, игрок пошел навстречу, очень корректно расстались.
– В будущем не исключаете, что он вернется?
– Нам он понравился. Остальные легионеры на месте.
- Уфа» объявила о переходе футболиста в конце февраля.
- Болинголи – двоюродный брат Ромелу Лукаку.
- Рыночная цена игрока – 1,5 миллиона евро.
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Источник: «Матч ТВ»