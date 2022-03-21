Брат Лукаку ушел из «Уфы». Он не смог оформить рабочую визу (Sport24)

«Уфа» не смогла подписать контракт с двоюродным братом Ромелу Лукаку Боли Болинголи-Мбомбо.

По информации Sport24, это связано с тем, что футболист не смог оформить рабочую визу.

В конце февраля «Уфа» объявила о переходе Болинголи-Мбомбо. Левый защитник «Селтика» прибыл на сборы клуба в Турцию, но вскоре уехал. Его контракт не вступил в силу.

Болинголи-Мбомбо – двоюродный брат Ромелу Лукаку.

Он выигрывал чемпионат Бельгии в составе «Брюгге».

Рыночная цена игрока – 1,5 миллиона евро.

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