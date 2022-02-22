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    «Уфа» подписала брата Лукаку

    «Уфа» объявила о переходе левого защитника «Селтика» Боли Болинголи-Мбомбо.

    Он будет играть в российском клубе до конца сезона на правах аренды.

    • Болинголи-Мбомбо – двоюродный брат Ромелу Лукаку.
    • Он выигрывал чемпионат Бельгии в составе «Брюгге».
    • Рыночная цена игрока – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: сайт «Уфы»

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    22.02.2022 17:18
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 12:03

      *** какое же днище тянут в рпл в период лимита

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Onar 23 февраля 2022, 00:23

      Ну все теперь точно Уфа чемпионом станет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 22 февраля 2022, 23:05

      Был Лукаку стал Луфаку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 22 февраля 2022, 22:33

      ..........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 22 февраля 2022, 21:22

      Ха, раз он из Селтика переходит в такое днище, то понятно какой он ТОПОВЫЙ футболист

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 22 февраля 2022, 21:01

      Ждемссс, что напишет Зарема)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > serglider 22 февраля 2022, 22:26

      татаробашкир пригласил афроевропейца.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2022, 19:51

      Игрок с именем. Газизов продаст.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer 22 февраля 2022, 18:37

      Истинный бельгиец. Гейропа во всей красе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 22 февраля 2022, 18:33

      Давай рукаку до кучи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4829

      Блямба 22 февраля 2022, 17:52

      Эффектная кричалка получается..

      3
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