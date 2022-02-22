«Уфа» подписала брата Лукаку

«Уфа» объявила о переходе левого защитника «Селтика» Боли Болинголи-Мбомбо.

Он будет играть в российском клубе до конца сезона на правах аренды.

Болинголи-Мбомбо – двоюродный брат Ромелу Лукаку.

Он выигрывал чемпионат Бельгии в составе «Брюгге».

Рыночная цена игрока – 1,5 миллиона евро.

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