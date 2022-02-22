«Уфа» подписала брата Лукаку

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«Уфа» объявила о переходе левого защитника «Селтика» Боли Болинголи-Мбомбо.
Он будет играть в российском клубе до конца сезона на правах аренды.
- Болинголи-Мбомбо – двоюродный брат Ромелу Лукаку.
- Он выигрывал чемпионат Бельгии в составе «Брюгге».
- Рыночная цена игрока – 1,5 миллиона евро.
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ФК «Уфа» и шотландский «Селтик» договорились об аренде левого крайнего защитника Боли Болинголи Мбомбо.Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.https://t.co/BDx9UGrzuL pic.twitter.com/YAadjENkdL– ФК УФА (@UfaFc) February 22, 2022