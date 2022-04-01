«Уфа» объявила об уходе брата Лукаку. Он провел в клубе месяц

Защитник Боли Болинголи-Мбомбо расторг контракт с «Уфой».
«Совместным решением расторгнут трудовой договор между ФК «Уфа» и бельгийским защитником Боли Болинголи-Мбомбо.
В феврале нынешнего года Болинголи был арендован у шотландского «Селтика», но так и не дебютировал за нашу команду в официальных матчах», – сообщает пресс-служба «Уфы».
Ранее Sport24 сообщал, что футболист не смог оформить рабочую визу.
- «Уфа» объявила о переходе футболиста в конце февраля.
- Болинголи-Мбомбо – двоюродный брат Ромелу Лукаку.
- Рыночная цена игрока – 1,5 миллиона евро.
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Источник: сайт «Уфы»