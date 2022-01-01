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«Уфа» объявила об уходе брата Лукаку. Он провел в клубе месяц

Защитник Боли Болинголи-Мбомбо расторг контракт с «Уфой».

«Совместным решением расторгнут трудовой договор между ФК «Уфа» и бельгийским защитником Боли Болинголи-Мбомбо.

В феврале нынешнего года Болинголи был арендован у шотландского «Селтика», но так и не дебютировал за нашу команду в официальных матчах», – сообщает пресс-служба «Уфы».

Ранее Sport24 сообщал, что футболист не смог оформить рабочую визу.

  • «Уфа» объявила о переходе футболиста в конце февраля.
  • Болинголи-Мбомбо – двоюродный брат Ромелу Лукаку.
  • Рыночная цена игрока – 1,5 миллиона евро.

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Источник: сайт «Уфы»

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