«Уфа» объявила об уходе брата Лукаку. Он провел в клубе месяц

Защитник Боли Болинголи-Мбомбо расторг контракт с «Уфой».

«Совместным решением расторгнут трудовой договор между ФК «Уфа» и бельгийским защитником Боли Болинголи-Мбомбо.

В феврале нынешнего года Болинголи был арендован у шотландского «Селтика», но так и не дебютировал за нашу команду в официальных матчах», – сообщает пресс-служба «Уфы».

Ранее Sport24 сообщал, что футболист не смог оформить рабочую визу.

«Уфа» объявила о переходе футболиста в конце февраля.

Болинголи-Мбомбо – двоюродный брат Ромелу Лукаку.

Рыночная цена игрока – 1,5 миллиона евро.

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