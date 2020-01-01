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Фернандеш: «Мечтал когда-нибудь сыграть за «МЮ». Эта мечта стала реальностью и честью»

Полузащитник «МЮ» Бруно Фернандеш высказался о продлении контракта с клубом до 2026 года.

«С того момента, как я только присоединился к «Манчестер Юнайтед», у меня сложились особые отношения с клубом и замечательными болельщиками.

Я вырос, наблюдая за этой командой, и мечтал когда-нибудь сыграть за нее. Эта мечта стала реальностью и честью.

В последние годы у нас было несколько замечательных моментов, но лучшее еще впереди», — цитирует Фернандеша пресс-служба «МЮ».

  • Португалец выступает за «МЮ» с января 2020 года.
  • В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 14 ассистов в 37 матчах.
  • Предыдущий договор Фернандеша с «Юнайтед» был рассчитан до июня 2025-го.

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Источник: сайт «МЮ»

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