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Тальби: «Вот и настал мой последний день в «Рубине»… У вас спина белая!»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби пошутил о возможном уходе из казанского клуба.

«Ну что ж, вот и настал мой последний день в «Рубине». Это было интересное приключение! И в этот день я хотел бы сказать кое-что важное фанатам «Рубина»... У вас спина белая!

С 1 апреля! Сегодня мы будем биться все вместе. За клуб, за город и весь Татарстан. Каждый болельщик важен для нас и увеличивает шансы на победу сегодня. Давай Казань!» — сказал Тальби.

  • Сегодня «Рубин» сыграет с «Химками» в 23-м туре РПЛ.
  • «Рубин» купил Тальби в августе прошлого года за 900 тысяч евро.
  • Он провел 17 матчей.

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Источник: телеграм-канал «Рубина»

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