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«Рубин»: «Всем, кто переживал, спешим сообщить, что Тальби уже вернулся в Казань»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби прибыл в расположение команды из сборной Туниса.

«Всем, кто переживал, спешим сообщить, что Монти уже вернулся в Казань и сразу же приступил к подготовке к завтрашнему матчу с «Химками», – написала пресс-служба клуба в телеграме.

  • «Рубин» купил Тальби в августе прошлого года за 900 тысяч евро.
  • Он провел 17 матчей.
  • Контракт тунисского футболиста с клубом действует до конца сезона-2024/25.

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Источник: телеграм-канал «Рубина»

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