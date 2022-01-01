Талалаев: «Для тренерского штаба «Ахмата» существуют только первые места»

с такими мямлями как в руководстве ..... скоро Ахмат чемпионом станет....
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ответил на вопросы в преддверии матча 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
– Матч с «Арсеналом» для нас сам по себе принципиальный. Потому что ряд событий все время происходит за последние пять лет. Очень острый соперник.
Что касается мотивации спортсменов в новых условиях, то для нашего тренерского штаба существуют только первые места. Мы ставим задачу совершенствования игры.
Для того, чтобы в конце концов достичь максимального успеха. Наши футболисты уже привыкли к этому, и мы каждый матч играем на победу.
– Действительно ли все легионеры «Ахмата» остаются в команде? При том, что для них изменились условия по зарплатам.
– Не готов что-то комментировать по условиям. Лучше с этим вопросом обращаться к руководству. Из легионеров нас покинули только граждане Украины, также лечит травму Зоран Нижич.
– Министр спорта Олег Матыцин, комментируя лимит на легионеров в футболе, заявил, что брать готовый продукт – не во благо конкуренции внутри России. Каков ваш взгляд на этот вопрос?
– Не сторонник комментировать слова других людей. Надо посмотреть, чем закончится этот чемпионат, и уже в зависимости от геополитической ситуации рассуждать на такие серьезные темы.
- «Ахмат» набрал 31 очко в 22 турах РПЛ.
- Команда идет на 8-м месте в таблице лиги.
- Гостевой матч с «Арсеналом» состоится 2 апреля в 14:00 мск.
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