Талалаев: «Для тренерского штаба «Ахмата» существуют только первые места»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ответил на вопросы в преддверии матча 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

– Матч с «Арсеналом» для нас сам по себе принципиальный. Потому что ряд событий все время происходит за последние пять лет. Очень острый соперник.

Что касается мотивации спортсменов в новых условиях, то для нашего тренерского штаба существуют только первые места. Мы ставим задачу совершенствования игры.

Для того, чтобы в конце концов достичь максимального успеха. Наши футболисты уже привыкли к этому, и мы каждый матч играем на победу.

– Действительно ли все легионеры «Ахмата» остаются в команде? При том, что для них изменились условия по зарплатам.

– Не готов что-то комментировать по условиям. Лучше с этим вопросом обращаться к руководству. Из легионеров нас покинули только граждане Украины, также лечит травму Зоран Нижич.

– Министр спорта Олег Матыцин, комментируя лимит на легионеров в футболе, заявил, что брать готовый продукт – не во благо конкуренции внутри России. Каков ваш взгляд на этот вопрос?

– Не сторонник комментировать слова других людей. Надо посмотреть, чем закончится этот чемпионат, и уже в зависимости от геополитической ситуации рассуждать на такие серьезные темы.

«Ахмат» набрал 31 очко в 22 турах РПЛ.

Команда идет на 8-м месте в таблице лиги.

Гостевой матч с «Арсеналом» состоится 2 апреля в 14:00 мск.

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