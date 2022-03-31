Агент Сутормина – о переговорах с «Зенитом» о новом контракте: «Движемся потихоньку»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал ход переговоров с петербургским клубом о продлении контракта.
– Пока мы находимся в диалоге. Нам ничего не мешает. Просто пока – рабочий процесс. Движемся потихоньку.
– «Зенит» – единственный вариант для продолжения карьеры Сутормина, или вы ведете переговоры еще с какими-то клубами?
– Это без комментариев.
– Алексей говорил вам, что хочет остаться в Петербурге?
– Мы что, вели бы переговоры с «Зенитом» против воли игрока?!
- Контракт Сутормина истекает 30 июня.
- В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 1 ассист в 25 матчах.
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Источник: «РБ Спорт»