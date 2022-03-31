Агент Сутормина – о переговорах с «Зенитом» о новом контракте: «Движемся потихоньку»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал ход переговоров с петербургским клубом о продлении контракта.

– Пока мы находимся в диалоге. Нам ничего не мешает. Просто пока – рабочий процесс. Движемся потихоньку.

– «Зенит» – единственный вариант для продолжения карьеры Сутормина, или вы ведете переговоры еще с какими-то клубами?

– Это без комментариев.

– Алексей говорил вам, что хочет остаться в Петербурге?

– Мы что, вели бы переговоры с «Зенитом» против воли игрока?!

Контракт Сутормина истекает 30 июня.

В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 1 ассист в 25 матчах.

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