Главные новости дня. Бэйл завершит карьеру в декабре; ван Нистелрой возглавит ПСВ

Ловчев: «У России были бы очень небольшие шансы с такой Польшей. В стране очень низкий уровень футбола».

Тренер «Локомотива» Комппер: «Хотим выстроить футбол, в который в России еще не играли».

Adidas представил официальный мяч ЧМ-2022.

«Наполи» хочет подписать Хвичу до лета. Он не намерен возвращаться в «Рубин».

«Фиорентина» попытается продать Кокорина летом. Разрыв контракта экономически невыгоден.

Лунев – игрокам «Байера»: «Учите русский, господа. Скоро пригодится всем».

Болельщики избили до смерти врача ФИФА, работавшего на матче Нигерия – Гана.

Бэйл завершит карьеру после ЧМ-2022. Он может перейти в «Кардифф», чтобы не терять форму перед турниром.

Ведущий «Матч ТВ» Анисимов в прямом эфире пожелал Польше «крупнейшего провала» на ЧМ-2022.

Помощник Путина Левитин: «В отстранении российских спортсменов нет ни права, ни духа спорта. Это очевидное нарушение».

Ван Нистелрой – главный тренер ПСВ. Он возглавит команду в конце сезона.