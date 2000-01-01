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«Фиорентина» попытается продать Кокорина летом. Разрыв контракта экономически невыгоден

Нападающий Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину» в летнее трансферное окно.

Итальянский клуб пытался продать 31-летнего россиянина зимой, но тогда потенциальные покупатели отказались от сделки из-за высокой зарплаты футболиста.

«Фиорентина» вновь попытается продать Кокорина летом, сообщает Firenze Viola со ссылкой на La Repubblica Firenze. Контракт с Кокориным не будет разорван – для клуба это экономически невыгодно.

  • Россиянин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
  • В этом сезоне форвард поучаствовал в 6 матчах.

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Источник: Firenze Viola

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14982

    Cleaner 7 минут назад

    Спартак, налетай, подешевело!..)))

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    Рейтинг: +19023

    derrik2000 27 минут назад

    Саня!
    Не поддавайся буржуям недорезанным!
    И выстави ещё одно требование: оплата ВСЕХ товаров, поставляемых Россией, ТОЛЬКО РУБЛЯМИ!
    Этим и себе продлишь удовольствие пребывания в Италии. и Родине подсобишь!
    )))

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    Рейтинг: +14982

    Cleaner > derrik2000 6 минут назад

    Вы накаркаете и Сане зарплату в Италии начнут РУБЛЯМИ выдавать!..)

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