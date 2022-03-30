Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фиорентина» попытается продать Кокорина летом. Разрыв контракта экономически невыгоден

«Фиорентина» попытается продать Кокорина летом. Разрыв контракта экономически невыгоден

30 марта 2022, 14:01
2

Нападающий Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину» в летнее трансферное окно.

Итальянский клуб пытался продать 31-летнего россиянина зимой, но тогда потенциальные покупатели отказались от сделки из-за высокой зарплаты футболиста.

«Фиорентина» вновь попытается продать Кокорина летом, сообщает Firenze Viola со ссылкой на La Repubblica Firenze. Контракт с Кокориным не будет разорван – для клуба это экономически невыгодно.

  • Россиянин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
  • В этом сезоне форвард поучаствовал в 6 матчах.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Еще по теме:
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ 9
Божович назвал российского нападающего, который мог заиграть в «Реале» и «Барселоне» 8
Источник: Firenze Viola
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1648640312
Саня! Не поддавайся буржуям недорезанным! И выстави ещё одно требование: оплата ВСЕХ товаров, поставляемых Россией, ТОЛЬКО РУБЛЯМИ! Этим и себе продлишь удовольствие пребывания в Италии. и Родине подсобишь! )))
Ответить
Томик
1648646312
Совсем расклеился. Никакой гордости. Да, Саша, это тебе не по встречке гонять и из пистолета стрелять.
Ответить
Главные новости
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
2
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
3
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
3
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
4
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
17
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
14
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
1
Все новости
Все новости
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
20:54
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала
18:51
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
10
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
14:10
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
14:00
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
Вчера, 23:40
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
Вчера, 22:09
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
Вчера, 19:30
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
Вчера, 16:52
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
Вчера, 14:30
3
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
Вчера, 13:54
Энрике близок к уходу из «Зенита»
Вчера, 08:43
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+