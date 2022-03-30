«Фиорентина» попытается продать Кокорина летом. Разрыв контракта экономически невыгоден

Нападающий Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину» в летнее трансферное окно.

Итальянский клуб пытался продать 31-летнего россиянина зимой, но тогда потенциальные покупатели отказались от сделки из-за высокой зарплаты футболиста.

«Фиорентина» вновь попытается продать Кокорина летом, сообщает Firenze Viola со ссылкой на La Repubblica Firenze. Контракт с Кокориным не будет разорван – для клуба это экономически невыгодно.

Россиянин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.

В этом сезоне форвард поучаствовал в 6 матчах.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции