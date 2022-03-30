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  • Помощник Путина Левитин: «В отстранении российских спортсменов нет ни права, ни духа спорта. Это очевидное нарушение»

Помощник Путина Левитин: «В отстранении российских спортсменов нет ни права, ни духа спорта. Это очевидное нарушение»

30 марта 2022, 19:23
14

Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина, оценил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Это касается и футболистов.

«Мы наблюдаем двойные стандарты, применение коллективной ответственности, что не идет на благо. В этом нет ни права, ни духа спорта. В соответствии с олимпийской хартией, соревнуются не страны, а спортсмены. Тем не менее, ущемляются права ни в чем не повинных спортсменов.

Очевидное нарушение не только хартии, но и международно-правовых документов отдельных федерации. Мы больше всего говорим о профессиональном спорте, ущемлении прав наших спортсменов. Надо, чтобы спорт остался в том объеме, который был», – сказал Левитин.

  • 70-летний Левитин занимает должность помощника Путина с 2013 года.
  • В 2004-2012 годах он был министром транспорта.
  • Левитин входит в президентский совет Международной федерации настольного тенниса.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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Zlatan2718
1648660697
Ничего, ничего.. Передайте Путину, будем друг с другом играть
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Кузьмич на трибуне
1648667442
Значит надо подавать заявку с просьбой покинуть УЕФА. И подавать Заявку в АФК.
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Zlatan2718
1648671369
АФК это что? Африканская ?
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