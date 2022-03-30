Помощник Путина Левитин: «В отстранении российских спортсменов нет ни права, ни духа спорта. Это очевидное нарушение»

Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина, оценил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Это касается и футболистов.

«Мы наблюдаем двойные стандарты, применение коллективной ответственности, что не идет на благо. В этом нет ни права, ни духа спорта. В соответствии с олимпийской хартией, соревнуются не страны, а спортсмены. Тем не менее, ущемляются права ни в чем не повинных спортсменов.

Очевидное нарушение не только хартии, но и международно-правовых документов отдельных федерации. Мы больше всего говорим о профессиональном спорте, ущемлении прав наших спортсменов. Надо, чтобы спорт остался в том объеме, который был», – сказал Левитин.

70-летний Левитин занимает должность помощника Путина с 2013 года.

В 2004-2012 годах он был министром транспорта.

Левитин входит в президентский совет Международной федерации настольного тенниса.

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