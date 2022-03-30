Помощник Путина Левитин: «В отстранении российских спортсменов нет ни права, ни духа спорта. Это очевидное нарушение»

Так нам же никто не нужен, тем более запад. Что вы так вдруг переживать стали, что нас отовсюду выкинули? Наоборот радоваться должны. Вместо Италии будете в отпуск в Анапу летать. Вместо Мерседеса Лада.
Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина, оценил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Это касается и футболистов.
«Мы наблюдаем двойные стандарты, применение коллективной ответственности, что не идет на благо. В этом нет ни права, ни духа спорта. В соответствии с олимпийской хартией, соревнуются не страны, а спортсмены. Тем не менее, ущемляются права ни в чем не повинных спортсменов.
Очевидное нарушение не только хартии, но и международно-правовых документов отдельных федерации. Мы больше всего говорим о профессиональном спорте, ущемлении прав наших спортсменов. Надо, чтобы спорт остался в том объеме, который был», – сказал Левитин.
- 70-летний Левитин занимает должность помощника Путина с 2013 года.
- В 2004-2012 годах он был министром транспорта.
- Левитин входит в президентский совет Международной федерации настольного тенниса.
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