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Помощник Путина Левитин: «В отстранении российских спортсменов нет ни права, ни духа спорта. Это очевидное нарушение»

Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина, оценил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Это касается и футболистов.

«Мы наблюдаем двойные стандарты, применение коллективной ответственности, что не идет на благо. В этом нет ни права, ни духа спорта. В соответствии с олимпийской хартией, соревнуются не страны, а спортсмены. Тем не менее, ущемляются права ни в чем не повинных спортсменов.

Очевидное нарушение не только хартии, но и международно-правовых документов отдельных федерации. Мы больше всего говорим о профессиональном спорте, ущемлении прав наших спортсменов. Надо, чтобы спорт остался в том объеме, который был», – сказал Левитин.

  • 70-летний Левитин занимает должность помощника Путина с 2013 года.
  • В 2004-2012 годах он был министром транспорта.
  • Левитин входит в президентский совет Международной федерации настольного тенниса.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +24032

    bset 1 минуту назад

    Так нам же никто не нужен, тем более запад. Что вы так вдруг переживать стали, что нас отовсюду выкинули? Наоборот радоваться должны. Вместо Италии будете в отпуск в Анапу летать. Вместо Мерседеса Лада.

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    Рейтинг: +890

    Soccerdealer63 58 минут назад

    "...В соответствии с олимпийской хартией, соревнуются не страны, а спортсмены. Тем не менее, ущемляются права ни в чем не повинных спортсменов..."
    Ничего не слышал об "ущемлении прав" Миранчука в Аталанте или Кокорина в Фиорентине))) Насколько понимаю, любой российский спортсмен может лично продолжать карьеру... в любой стране... не занятой в "спецоперации", которую весь остальной мир почему-то называет другим словом... Кому что не понятно?

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    Рейтинг: +2690

    Радио1000шумеров > Soccerdealer63 17 минут назад

    Непонятно почему твои хозяева убивали людей в Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии и им за это НИЧЕГО не было.

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    Рейтинг: +13491

    Barmaleushka > Радио1000шумеров 8 минут назад

    Сербов всей кодлой бомбили . Вообще непонятно почему Евро-92 состоялся ( там многие участники должны были быть отстранены , по ихним принципам).

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    Рейтинг: +10

    nata1979 > Радио1000шумеров 7 минут назад

    дурачок ты убогий.....просто ничтожество

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    Рейтинг: +10

    nata1979 > Barmaleushka 3 минуты назад

    чмо оно и есть чмо

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    Рейтинг: +13491

    Barmaleushka > nata1979 1 минуту назад

    Не пищи , натаха .

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    Рейтинг: +137

    Zlatan2718 1 час назад

    Ничего, ничего.. Передайте Путину, будем друг с другом играть

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