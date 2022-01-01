Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?
2 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

«Наполи» хочет подписать Хвичу до лета. Он не намерен возвращаться в «Рубин»

Полузащитник Хвича Кварацхелия, приостановивший контракт с «Рубином», может продолжить карьеру в «Наполи».

По информации «СЭ», итальянский клуб изучает возможность подписания 21-летнего грузина, заключившего соглашение с батумским «Динамо». «Наполи» планирует осуществить сделку до лета.

Негласный запрет Серии А на подписание футболистов из РПЛ усложняет для неаполитанцев возможность подписания Хвичи напрямую из «Рубина». Сам Кварацхелия не намерен возвращаться в казанский клуб.

  • Сообщалось, что «Милан» может купить грузина за 15 миллионов евро.
  • В этом сезоне Хвича забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
  • Контракт Кварацхелии с «Рубином» рассчитан до июня 2024-го.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
«Милан» может купить Хвичу за 15 миллионов 9
Яровинский: «Уход Хвичи – огромная потеря для «Рубина» 4
Батумское «Динамо» объявило о переходе Хвичи 12
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:52
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11