«Наполи» хочет подписать Хвичу до лета. Он не намерен возвращаться в «Рубин»

Полузащитник Хвича Кварацхелия, приостановивший контракт с «Рубином», может продолжить карьеру в «Наполи».

По информации «СЭ», итальянский клуб изучает возможность подписания 21-летнего грузина, заключившего соглашение с батумским «Динамо». «Наполи» планирует осуществить сделку до лета.

Негласный запрет Серии А на подписание футболистов из РПЛ усложняет для неаполитанцев возможность подписания Хвичи напрямую из «Рубина». Сам Кварацхелия не намерен возвращаться в казанский клуб.

Сообщалось, что «Милан» может купить грузина за 15 миллионов евро.

В этом сезоне Хвича забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.

Контракт Кварацхелии с «Рубином» рассчитан до июня 2024-го.

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