Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
2 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?
3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

«Милан» может купить Хвичу за 15 миллионов

«Милан» возобновил интерес к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии.

В итальянском клубе считают, что 21-летний футболист способен заменить Анте Ребича в случае его ухода.

За грузина «Милан» может заплатить 15 миллионов евро.

  • В этом сезоне Хвича забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
  • На этой неделе он приостановил контракт с «Рубином» до лета и перешел в батумское «Динамо».

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Яровинский: «Уход Хвичи – огромная потеря для «Рубина» 4
Батумское «Динамо» объявило о переходе Хвичи 12
Хвича и «Рубин» договорились о приостановке контракта 8
Источник: Sempre Milan

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:52
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +808

    Беспонтий 38 секунд назад

    кому заплатить то
    вся аджария стоит пятнадцать миллионов

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11