«Милан» возобновил интерес к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии.

В итальянском клубе считают, что 21-летний футболист способен заменить Анте Ребича в случае его ухода.

За грузина «Милан» может заплатить 15 миллионов евро.

В этом сезоне Хвича забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.

На этой неделе он приостановил контракт с «Рубином» до лета и перешел в батумское «Динамо».

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