Болельщики избили до смерти врача ФИФА, работавшего на матче Нигерия – Гана

Замбийский врач Джозеф Кабунго погиб в результате беспорядков в Абудже после матча отбора ЧМ-2022 Нигерия – Гана (1:1), сообщает журналист Илья Казаков.

Кабунго, работавший в медицинском штабе CAF/FIFA на вчерашней игре, был избит болельщиками до потери сознания. Врачи пытались спасти его жизнь, но он не выжил.

После финального свистка нигерийские фанаты прорвались на поле и начали крушить все, что попадалось им на глаза.

Чтобы успокоить толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Нигерия не вышла на ЧМ впервые с 2006 года.

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