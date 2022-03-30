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  • Болельщики избили до смерти врача ФИФА, работавшего на матче Нигерия – Гана

Болельщики избили до смерти врача ФИФА, работавшего на матче Нигерия – Гана

30 марта 2022, 15:02
7

Замбийский врач Джозеф Кабунго погиб в результате беспорядков в Абудже после матча отбора ЧМ-2022 Нигерия – Гана (1:1), сообщает журналист Илья Казаков.

Кабунго, работавший в медицинском штабе CAF/FIFA на вчерашней игре, был избит болельщиками до потери сознания. Врачи пытались спасти его жизнь, но он не выжил.

  • После финального свистка нигерийские фанаты прорвались на поле и начали крушить все, что попадалось им на глаза.
  • Чтобы успокоить толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ.
  • Нигерия не вышла на ЧМ впервые с 2006 года.

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Африка
Комментарии (7)
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ilichkadr
1648642317
Нет слов, дикие люди.............
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Illars
1648642354
вот это я понимаю, зверьё земля пухом
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Plyash
1648649174
Хорошо,что любитель мальчишек Широков не болельщик Н.иг.е.рии,он бы со своим опытом завалил всю бригаду судей вместе с VAR-овцами.
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Spirit_78
1648651719
Осталось придумать, как обвинить в этом Россию.
Ответить
Lilipyt
1648677875
У мразей нет национальности
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