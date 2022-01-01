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Болельщики избили до смерти врача ФИФА, работавшего на матче Нигерия – Гана

Замбийский врач Джозеф Кабунго погиб в результате беспорядков в Абудже после матча отбора ЧМ-2022 Нигерия – Гана (1:1), сообщает журналист Илья Казаков.

Кабунго, работавший в медицинском штабе CAF/FIFA на вчерашней игре, был избит болельщиками до потери сознания. Врачи пытались спасти его жизнь, но он не выжил.

  • После финального свистка нигерийские фанаты прорвались на поле и начали крушить все, что попадалось им на глаза.
  • Чтобы успокоить толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ.
  • Нигерия не вышла на ЧМ впервые с 2006 года.

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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Комментарии8
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    Рейтинг: +3358

    Spirit_78 36 минут назад

    Осталось придумать, как обвинить в этом Россию.

    1
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    Рейтинг: +11946

    playsh 1 час назад

    Хорошо,что любитель мальчишек Широков не болельщик Н.иг.е.рии,он бы со своим опытом завалил всю бригаду судей вместе с VAR-овцами.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +288

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    изверги!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +231

    russkiisergei 2 часа назад

    почему этих обезьян не расстреляли сразу? другим было бы потом не повадно так делать

    2
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    Рейтинг: +14989

    Cleaner 3 часа назад

    Но из ФИФА все равно хотят исключить Россию...(((

    4
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    Рейтинг: +4038

    Snek > Cleaner 1 час назад

    Потому что притеснять чёрных - это расизм, а притеснять русских - это демократия.

    3
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    Рейтинг: +434

    Illars 3 часа назад

    вот это я понимаю, зверьё
    земля пухом

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +14083

    ilichkadr 3 часа назад

    Нет слов, дикие люди.............

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