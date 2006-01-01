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Болельщики Нигерии устроили беспорядки на стадионе. Их сборная не вышла на ЧМ впервые с 2006 года

Болельщики сборной Нигерии устроили беспорядки на стадионе из-за невыхода национальной команды на ЧМ-2022.

Сразу после финального свистка в матче с Ганой (1:1) нигерийские фанаты прорвались на поле и начали крушить все, что попадалось им на глаза.

Чтобы успокоить толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

  • Нигерия не вышла на ЧМ впервые с 2006 года.
  • Команда не смогла выйти из группы на Кубке Африканских наций-2021.

Фото: The Sun

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4588

    Бомбардиръ 1 час назад

    "Болельщики ***** устроили беспорядки на стадионе. Их сборная не вышла на ЧМ впервые с 2006 года".
    Я только скопировал заголовок настоящей статьи и вставил его сюда, и теперь что видим?))

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