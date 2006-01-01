Болельщики Нигерии устроили беспорядки на стадионе. Их сборная не вышла на ЧМ впервые с 2006 года

"Болельщики ***** устроили беспорядки на стадионе. Их сборная не вышла на ЧМ впервые с 2006 года".
Я только скопировал заголовок настоящей статьи и вставил его сюда, и теперь что видим?))
Болельщики сборной Нигерии устроили беспорядки на стадионе из-за невыхода национальной команды на ЧМ-2022.
Сразу после финального свистка в матче с Ганой (1:1) нигерийские фанаты прорвались на поле и начали крушить все, что попадалось им на глаза.
Чтобы успокоить толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ.
- Нигерия не вышла на ЧМ впервые с 2006 года.
- Команда не смогла выйти из группы на Кубке Африканских наций-2021.
Фото: The Sun
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