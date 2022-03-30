Болельщики Нигерии устроили беспорядки на стадионе. Их сборная не вышла на ЧМ впервые с 2006 года

Болельщики сборной Нигерии устроили беспорядки на стадионе из-за невыхода национальной команды на ЧМ-2022.

Сразу после финального свистка в матче с Ганой (1:1) нигерийские фанаты прорвались на поле и начали крушить все, что попадалось им на глаза.

Чтобы успокоить толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Нигерия не вышла на ЧМ впервые с 2006 года.

Команда не смогла выйти из группы на Кубке Африканских наций-2021.

Фото: The Sun

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку