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Лунев – игрокам «Байера»: «Учите русский, господа. Скоро пригодится всем»

Вратарь Андрей Лунев рассказал, как к нему относятся в «Байере».

«Всe нормально. В клубе даже вопросов не поднималось. Когда только началась ситуация, были подколы. Но они были с моей стороны. Отвечал: «Учите русский, господа. Скоро пригодится всем».

Пару раз показывали на дороге средний палец. У меня здесь русские номера. Возможно, это из-за манеры вождения, трудно судить.

Один момент был в ресторане. Меня обслуживал грузинский персонал, спросили мнение по ситуации. Больше на русском языке мы не общались», – сказал Лунeв в беседе с болельщиками в телеграме.

  • Лунев перешел в «Байер» из «Зенита» летом 2021 года.
  • Он не провел ни одного матча за клуб в Бундеслиге.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +652

    dragoon000320 19 минут назад

    странно почему его еще не депортнули обратно в мордор...

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