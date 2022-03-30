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  • Лунев – игрокам «Байера»: «Учите русский, господа. Скоро пригодится всем»

Лунев – игрокам «Байера»: «Учите русский, господа. Скоро пригодится всем»

30 марта 2022, 14:24
11

Вратарь Андрей Лунев рассказал, как к нему относятся в «Байере».

«Всe нормально. В клубе даже вопросов не поднималось. Когда только началась ситуация, были подколы. Но они были с моей стороны. Отвечал: «Учите русский, господа. Скоро пригодится всем».

Пару раз показывали на дороге средний палец. У меня здесь русские номера. Возможно, это из-за манеры вождения, трудно судить.

Один момент был в ресторане. Меня обслуживал грузинский персонал, спросили мнение по ситуации. Больше на русском языке мы не общались», – сказал Лунeв в беседе с болельщиками в телеграме.

  • Лунев перешел в «Байер» из «Зенита» летом 2021 года.
  • Он не провел ни одного матча за клуб в Бундеслиге.

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Источник: «Чемпионат»
Германия. Бундеслига Байер Лунев Андрей
Комментарии (11)
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LOKOfanatik19
1648642653
Ну после таких вью, можно ждать разрыва контракта и депортацию.
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Бухбух
1648643630
Луневу игрой нужно стремиться выделяться, а не номерами.
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Беспонтий
1648652774
долгая дорога домой тебе предстоит мой золотой дай погадаю вижу дальнюю дорогу и дом казённый уфой зовётся
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777+
1648655764
"Все нормально" - вот ключевые слова из интервью Лунева. А русский учить полезно всем - Пушкина, Толстого, Есенина не отменишь, как бы кто не старался...)))
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ВетеR
1648656422
Лунь, как был дебилом,так и остался....
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AtticusFinch1
1648662370
А когда вылетит подсрачниками и вернётся в рпл будет рассказывать про любовь к родине
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Dominator777
1648663209
Не пойму, на этой ветке сборище русофобов и либерастов? Куда смотрит админ сайта? Или сайт тоже превратился в желтую помойку, где можно чморить русских?
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Soccerdealer63
1648757166
Боже... Какое убожество ума! Просто беда...
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