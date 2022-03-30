Adidas представил официальный мяч ЧМ-2022

Появилось фото официального мяча ЧМ-2022 в Катаре от немецкой фирмы Adidas.
Название мяча – Al Rihla (в переводе с арабского – «путешествие»). Он выполнен с использованием ярких цветов, символизирующих страну-хозяйку турнира и постоянно растущую скорость игры.
- Уже определились 27 и 32 участников турнира.
- Жеребьевка группового этапа ЧМ состоится 1 апреля.
- Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Фото: твиттер Adidas
Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery
Источник: твиттер Adidas