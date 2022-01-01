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Adidas представил официальный мяч ЧМ-2022

Появилось фото официального мяча ЧМ-2022 в Катаре от немецкой фирмы Adidas.

Название мяча – Al Rihla (в переводе с арабского – «путешествие»). Он выполнен с использованием ярких цветов, символизирующих страну-хозяйку турнира и постоянно растущую скорость игры.

  • Уже определились 27 и 32 участников турнира.
  • Жеребьевка группового этапа ЧМ состоится 1 апреля.
  • Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Фото: твиттер Adidas

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Источник: твиттер Adidas

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13512

    Skull_Boy 1 час назад

    Для 3,14дорасов сойдет

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