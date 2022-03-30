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  • Минспорт Белоруссии прорабатывает вопрос участия своих клубов в чемпионате России

Минспорт Белоруссии прорабатывает вопрос участия своих клубов в чемпионате России

30 марта 2022, 23:50
15

Белорусские клубы могут пополнить российский чемпионат. Об этом сообщил министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук.

«Возможно ли вхождение белорусских клубов в КХЛ? Этот вопрос прорабатывается. В ближайшее время мы это узнаем.

Точно так же по футболу. Тема интересная и для нашей страны, и для любителей футбола. Когда чемпионат становится более международным, появляется зрительский интерес и интерес болельщиков», – сказал Ковальчук.

  • Российские клубы отстранили от участия в международных соревнованиях.
  • В РПЛ обсуждалось возможное увеличение числа команд в лиге с 16 до 18.
  • В таблице коэффициентов УЕФА Белоруссия идет на 32-м месте из 55.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига
Комментарии (15)
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Lilipyt
1648674770
На счет хоккея я согласен добавления белорусских клубов в КХЛ. Это позволит поднять интерес и повышение опыта у игроков в конкурентной борьбе. Но с футболом мне не понятно зачем убивать чемпионат и ради чего?! Да, Бате гегемон, но это не означает, что нет смысла продолжать собственный чемпионат. Создайте турнир. Пока на бумаге проработайте полностью турнирную сетку и всему подобному. Так же надо не забывать, что у Белоруссии чемпионат весна-осень. Сейчас в след году допустят обратно к еврокубкам и что? Забудем и вернемся на старую дорогу.
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Олег1204
1648677164
Поддерживаю, пора интегрироваться
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mutabor0992
1648678493
НаХрена нужны эти оглоеды!???!Как только пару раз проиграют...Да еще с непонятным судейством.Тут же дружба и закончится.
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Zlatan2718
1648680159
За слово Белоруссия вас бялоруссы - порвут ))
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моэм
1648699041
ФИФА сделал ход и ждёт когда Россия НА КОЛЕНЯХ !!!...поползёт и растянувшись по полу будет умолять её не бить...такое поведение вызывает только одно желание - пнуть ещё раз ... и наш разжиревший , непомерно раздутый штат РФС скорее так и намерен сделать ... а бульбаши предлагают решить возврат России и Белоруссии с позиции силы : создать объединённый хорошо продаваемый АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ проект футбола и оттянуть на себя часть мировых финансовых потоков ...вот тут и ФИФА и УЕФА точно взвоют и все санкции снимут .
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portero
1648702831
А оно им надо? Один клуб по типу сборная???
Ответить
Давид59
1648705267
Всё логично.Когда была квота в еврокубки, двум странам в одном чемпионате было бы "тесно". А так...
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Bozigit
1648716554
Хороший шаг
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Kollljan
1648719839
В СССР все белорусские клубы - это вторая лига.
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zigbert
1648731995
Тогда это уже будет называться не чемпионат России. С новой структурой управления и новой историей.
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