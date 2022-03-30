Минспорт Белоруссии прорабатывает вопрос участия своих клубов в чемпионате России

Белорусские клубы могут пополнить российский чемпионат. Об этом сообщил министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук.

«Возможно ли вхождение белорусских клубов в КХЛ? Этот вопрос прорабатывается. В ближайшее время мы это узнаем.

Точно так же по футболу. Тема интересная и для нашей страны, и для любителей футбола. Когда чемпионат становится более международным, появляется зрительский интерес и интерес болельщиков», – сказал Ковальчук.

Российские клубы отстранили от участия в международных соревнованиях.

В РПЛ обсуждалось возможное увеличение числа команд в лиге с 16 до 18.

В таблице коэффициентов УЕФА Белоруссия идет на 32-м месте из 55.

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