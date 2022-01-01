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Хендерсон: «Магуайра освистали на домашнем стадионе без причины. Во что мы превратились?»

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поддержал защитника Гарри Магуайра, который был освистан английскими фанатами на товарищеском матче с Кот-д′Ивуаром.

«У меня в голове не укладывается то, что произошло на «Уэмбли». Гарри Магуайр был колоссом для сборной Англии. Без него прогресс, которого мы добились на двух последних турнирах, был бы невозможен.

Быть освистанным на домашнем стадионе без причины? Во что мы превратились? То, что произошло случилось, было неправильным.

Как человеку, который хочет добиваться побед со сборной Англии, мне посчастливилось разделить с ним раздевалку. Мы все чувствуем то же самое!» – сказал Хендерсон.

  • Англия победила со счетом 3:0.
  • Магуайр отыграл весь матч.

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Источник: твиттер Джордана Хендерсона

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