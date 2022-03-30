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Роднина: «В России популярность футбола преувеличена. Это не спорт номер один»

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала возможное исключение России из ФИФА.

«Может быть, футбол перестанет финансироваться в таком объеме. Уменьшатся ли зарплаты игроков? Ну, даже если уменьшатся, разве люди от этого будут лучше жить? Не надо в чужой карман смотреть.

В России популярность футбола преувеличена. Это не спорт номер один в стране. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», – сказала Роднина.

  • Сообщалось, что ФИФА может отстранить Россию на два года или бессрочно.
  • В этом случае РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 12:42
Комментарии13
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    Рейтинг: +16375

    Garrincha58 26 минут назад

    смотрите как она говорит в России к футболу популярность преувеличена,а если бы она была патриотом страны которая её воспитала превознесла и выбрала в депутаты то она бы сказала в нашей стране вот вся сущность таких псевдо депутатов с ***** гражданствами и с ***** дном

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    Рейтинг: +1688

    mahan 1 час назад

    Футбол в России любят, и это реально на сегодняшний день самый популярный вид спорта у нас. А то как играют наши футболисты это другой вопрос (который давно пора решить). Мы же смотрим не только РПЛ, а многие его совсем не смотрят. А на топ клубы мира смотрят.

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    Рейтинг: +13488

    Barmaleushka 1 час назад

    Звездит как дышит . Футбол и литербол - номер один в России .

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    Рейтинг: +787

    Vepras 1 час назад

    Дочь гражданки США Родниной, по-русски говорит с трудом, кормится на RT.

    1
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    Рейтинг: +1660

    gor77 1 час назад

    Блин, можете хоть что писать, но вопрос - кто-нибудь может перечислить достижения представителей "спорта №1"? Сколько футболистов за последние 30 лет стали чемпионами Европы, Мира и Олимпийских игр???(((
    Самый массовый и доступный вид спорта - вопросов нет.
    Ну?)))))

    0
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    Рейтинг: +13512

    Skull_Boy 1 час назад

    Вообще-то она права и сколько ныли, что нет полей и баз, вот построили к 2018 и что, да ничего, как были е_6ланами так и остались и любой лавочник с Европы, например как турок из ЦСКА, играет лучше, чем игрок старта сборной

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    Рейтинг: +511

    Demgel 1 час назад

    Ты овца распрекрасная перестань попёрдывать ртом. По популярности номером один он остается до сих пор, а вам не нужно сувать свои Госдумовские рыла туда,где вы вообще зеро по знаниям.

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    Рейтинг: +19023

    derrik2000 1 час назад

    Вот, прямо ЧЕШУТЬСЯ руки что-то такое-разэдакое написать в виде открытого письма ей, но админы не пропустят: слишком много текста, в котором будет несколько словосочетаний подъ*бки.
    А коротко написать - вся "соль" пропадёт".
    ))))))))
    Поэтому я МЫСЛЕННО делаю ей посыл.
    ))))))))))))))))))))))

    Уверен, что к ней дойдёт без задержек.

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    Рейтинг: +1824

    Олег1204 1 час назад

    Яб конечно с вами побомбил бы, но к примеру из всех моих знакомых и коллег с кем я общаюсь лишь один увлекается футболом. Да и пустые стадионы тоже о многом говорят. На том же западе стадионы забиты даже у команд из низших дивизионов.

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    Рейтинг: +19023

    derrik2000 > Олег1204 1 час назад

    А ЭТО уже вопрос ВНУТРЕННЕЙ политики и расстановки социальных и нравственных приоритетов.
    Где-то с года 1988-го, со времён мишки-меченого, приоритет в обществе, поощряемый и вдохновляемый государством - "РУБИ БАБЛО!!!"
    Как же хочу, чтобы наконец-то всё изменилось!!!

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    Рейтинг: +7675

    piligrim1986 1 час назад

    да идешь ты нахер, вали в свой пендостан и там решай, если конечно слово дадут

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