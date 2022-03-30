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  • Роднина: «В России популярность футбола преувеличена. Это не спорт номер один»

Роднина: «В России популярность футбола преувеличена. Это не спорт номер один»

30 марта 2022, 12:42
24

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала возможное исключение России из ФИФА.

«Может быть, футбол перестанет финансироваться в таком объеме. Уменьшатся ли зарплаты игроков? Ну, даже если уменьшатся, разве люди от этого будут лучше жить? Не надо в чужой карман смотреть.

В России популярность футбола преувеличена. Это не спорт номер один в стране. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», – сказала Роднина.

  • Сообщалось, что ФИФА может отстранить Россию на два года или бессрочно.
  • В этом случае РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (24)
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Иван Петров 1986
1648634872
А как у вас на родине в америке с футболом?
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piligrim1986
1648635163
да идешь ты нахер, вали в свой пендостан и там решай, если конечно слово дадут
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derrik2000
1648635554
Вот, прямо ЧЕШУТЬСЯ руки что-то такое-разэдакое написать в виде открытого письма ей, но админы не пропустят: слишком много текста, в котором будет несколько словосочетаний подъ*бки. А коротко написать - вся "соль" пропадёт". )))))))) Поэтому я МЫСЛЕННО делаю ей посыл. )))))))))))))))))))))) Уверен, что к ней дойдёт без задержек.
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Vepras
1648637200
Дочь гражданки США Родниной, по-русски говорит с трудом, кормится на RT.
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mahan
1648638014
Футбол в России любят, и это реально на сегодняшний день самый популярный вид спорта у нас. А то как играют наши футболисты это другой вопрос (который давно пора решить). Мы же смотрим не только РПЛ, а многие его совсем не смотрят. А на топ клубы мира смотрят.
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Garrincha58
1648640385
смотрите как она говорит в России к футболу популярность преувеличена,а если бы она была патриотом страны которая её воспитала превознесла и выбрала в депутаты то она бы сказала в нашей стране вот вся сущность таких псевдо депутатов с ***** гражданствами и с ***** дном
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САДЫЧОК
1648644331
Теперь у нас , вообще спорта нет ! Ни первого , ни второго номера !
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Томик
1648646129
Роднина преувеличивает свою важность для России. Дорогая, уже единицы помнят, как ты плакала на пьедестале. Зато многие видят, как ведешь себя сейчас и чьи идеи продвигаешь.
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zigbert
1648649693
А как же еще назвать как не спорт№1. Популярность футбола в советские времена была наверное и выше но и сейчас в России его популярность достаточно высока. Другое дело не блещем высокими результатами. Но чем могут похвастаться родоначальники футбола, которые были Чемпионами Мира лишь в далеком 1966г.
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paracetamol
1648666131
Была дурой, дурой и осталась. Дальше своего носа никогда не виела. Футбол - это тебе не тройной тулуп!
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