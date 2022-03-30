Роднина: «В России популярность футбола преувеличена. Это не спорт номер один»

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала возможное исключение России из ФИФА.

«Может быть, футбол перестанет финансироваться в таком объеме. Уменьшатся ли зарплаты игроков? Ну, даже если уменьшатся, разве люди от этого будут лучше жить? Не надо в чужой карман смотреть.

В России популярность футбола преувеличена. Это не спорт номер один в стране. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», – сказала Роднина.

Сообщалось, что ФИФА может отстранить Россию на два года или бессрочно.

В этом случае РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

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