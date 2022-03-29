Защитник «Спартака» Айртон улетел в Бразилию

Левый защитник «Спартака» Айртон все ближе к переходу во «Фламенго» на правах аренды.

Сегодня футболист отправился в Бразилию. Это подтвердила в соцсетях консьерж по туризму и перелeтам Лижия Кардосо, которая провожала игрока и его семью.

Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 30 матчах.

Сейчас футболист восстанавливается после травмы.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции