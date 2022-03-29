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Защитник «Спартака» Айртон улетел в Бразилию

29 марта 2022, 13:12
6

Левый защитник «Спартака» Айртон все ближе к переходу во «Фламенго» на правах аренды.

Сегодня футболист отправился в Бразилию. Это подтвердила в соцсетях консьерж по туризму и перелeтам Лижия Кардосо, которая провожала игрока и его семью.

  • Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 30 матчах.
  • Сейчас футболист восстанавливается после травмы.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Айртон
Комментарии (6)
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paracetamol
1648549949
Ножка заболела?
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САДЫЧОК
1648552270
Хороший защитник !
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Atyrau85
1648554039
Эххх... А виноват всему судья, не удаливший Гоцюка. Айртон обиделся и улетел)
Ответить
vladimir-7
1648561137
Айртон улетел и не обещал вернуться в спартак.
Ответить
ВетеR
1648574982
там и оставайся
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