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Президент «Урала»: «Этот чемпионат мы точно доиграем. Никто не даст похоронить футбол в Свердловской области»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, уто клуб из Екатеринбурга доиграет этот сезон РПЛ.

– Бюджет на этот сезон был сформирован ещe перед его началом. Сейчас у «Урала» всe в порядке, никаких задолженностей нет?

– Нет, сейчас всe в порядке, долгов перед сотрудниками и футболистами у нас нет, мы всe вовремя платим. Избежать финансовых трудностей нам помог трансфер Арсена Адамова, за которого мы получили неплохие деньги, сумели заработать.

– На прошлой неделе президент Премьер-лиги Ашот Хачатурянц сказал о том, что некоторые команды чемпионата могут не доиграть сезон. «Урал» к этому числу не относится?

– Я всем болельщикам твeрдо заявляю: этот чемпионат мы точно доиграем. У нас есть на это финансы, перед нами есть обязательства у наших спонсоров. Ну, и, конечно, мы думаем о будущем, о сохранении прописки в Премьер-лиге.

Уже несколько раз в истории наш клуб вылетал из элитного дивизиона и потом долгое время не мог вернуться. Сейчас наши болельщики привыкли к тому, что «Урал» – полноценный участник Премьер-лиги, привыкли к хорошему футболу в Екатеринбурге. Думаю, что никто не даст похоронить футбол в Свердловской области.

  • «Урал» идет на 13-м месте в РПЛ.

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Источник: «Областная газета»

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