Хачатурянц: «Надеюсь, никто из клубов не снимется и все доиграют сезон»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что постарается убедить клубы не сниматься с чемпионата России из-за финансовых проблем.

«Я очень надеюсь, что никто не снимется и все доиграют сезон. Десять раз буду уговаривать не сниматься тех, кто захочет. Надеюсь, что моего авторитета хватит», – сказал Хачатурянц.

Ранее глава РПЛ подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.

23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

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