Хачатурянц: «Надеюсь, никто из клубов не снимется и все доиграют сезон»

Сниматься не будут , но пугать будут .
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что постарается убедить клубы не сниматься с чемпионата России из-за финансовых проблем.
«Я очень надеюсь, что никто не снимется и все доиграют сезон. Десять раз буду уговаривать не сниматься тех, кто захочет. Надеюсь, что моего авторитета хватит», – сказал Хачатурянц.
- Ранее глава РПЛ подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.
- 23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.
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