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Хачатурянц: «Надеюсь, никто из клубов не снимется и все доиграют сезон»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что постарается убедить клубы не сниматься с чемпионата России из-за финансовых проблем.

«Я очень надеюсь, что никто не снимется и все доиграют сезон. Десять раз буду уговаривать не сниматься тех, кто захочет. Надеюсь, что моего авторитета хватит», – сказал Хачатурянц.

  • Ранее глава РПЛ подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.
  • 23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +13440

    Barmaleushka 21 минуту назад

    Сниматься не будут , но пугать будут .

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    Рейтинг: +129

    Zlatan2718 1 час назад

    Сказали же, что прошло время денег и жадности. Все должны всё делать бескорыстно

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    Рейтинг: +769

    Hoahin 1 час назад

    Доиграют сезон, ладно. А дальше что?

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    Рейтинг: +12964

    Fusballer > Hoahin 1 час назад

    Увеличить лигу до 20 команд.

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    Рейтинг: +769

    Hoahin > Fusballer 1 час назад

    Весело будет, если учитывать что и из ФНЛ многие снимутся. Будем "суперинтересные и зрелищные" матчи смотреть аля Факел-Шинник в РПЛ при пустых трибунах...

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    Рейтинг: +577

    Mityai90 2 часа назад

    Биполярочка у человека

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    Рейтинг: +5734

    maygli 2 часа назад

    На словоблудие своё надейся, а денежки про запас держи. Одного уговора мало будет, готовь фонд для финансовой поддержки. Что-то вроде НЗ, на всякий случай, когда авторитету твоего не хватит.

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