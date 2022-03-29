Уилкшир: «Сборная России могла бы претендовать на победу в Кубке Азии»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир считает, что сборная России могла бы претендовать на победу в Кубке Азии в случае перехода в Азиатскую конфедерацию.

— Если Россию исключат из ФИФА, после дисквалификации сборная может перейти в Азиатскую конфедерацию. На что команда Валерия Карпина могла бы там претендовать?

— В современных реалиях все возможно, думаю, уже ничто в этом мире не сможет меня удивить. Сейчас сложилась неординарная ситуация, и если бы Россия выступала в Азиатской конфедерации, мне было бы действительно интересно на это посмотреть.

Россия точно была бы в числе сильнейших команд и вполне могла бы претендовать на победу в Кубке Азии.

ФИФА может лишить Россию членства на заседании конгресса 31 марта.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.

Сообщалось, что ФИФА рассмотрит вопрос внесения русского языка в список официальных для организации.

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