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Уилкшир: «Сборная России могла бы претендовать на победу в Кубке Азии»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир считает, что сборная России могла бы претендовать на победу в Кубке Азии в случае перехода в Азиатскую конфедерацию.

— Если Россию исключат из ФИФА, после дисквалификации сборная может перейти в Азиатскую конфедерацию. На что команда Валерия Карпина могла бы там претендовать?

— В современных реалиях все возможно, думаю, уже ничто в этом мире не сможет меня удивить. Сейчас сложилась неординарная ситуация, и если бы Россия выступала в Азиатской конфедерации, мне было бы действительно интересно на это посмотреть.

Россия точно была бы в числе сильнейших команд и вполне могла бы претендовать на победу в Кубке Азии.

  • ФИФА может лишить Россию членства на заседании конгресса 31 марта.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.
  • Сообщалось, что ФИФА рассмотрит вопрос внесения русского языка в список официальных для организации.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +407

    SLADE2019 1 минуту назад

    Так себе комплиментик.

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    Рейтинг: +13252

    NewLife 3 минуты назад

    Новые азиаты))

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    Рейтинг: +136

    Zlatan2718 17 минут назад

    Европа в РФ только СПб. Остальное Азия )

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