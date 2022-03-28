Карпин: «Буду рекомендовать нашим игрокам принимать предложения из хороших чемпионатов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что будет советовать российским футболистам принимать предложения из-за рубежа.
– Рассматривается ли возможность вызова игроков из зарубежных чемпионатов на следующий сбор?
– Да, если будет такая возможность, то вызовем.
– В сложившейся ситуации вы будете рекомендовать нашим игрокам принимать предложения из-за рубежа? Может быть, кто-то уже обращался к вам за советом?
– За советом не обращались, но если спросят – обсудим. Ситуации могут быть разными, и если будет предложение из хорошего чемпионата и клуба, ставящего себе высокие цели, то, конечно, буду рекомендовать принять его.
- Последний сбор России продолжался 6 дней.
- Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).
- ФИФА отстранила Россию от международных игр.
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Источник: ТАСС