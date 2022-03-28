Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин: «Буду рекомендовать нашим игрокам принимать предложения из хороших чемпионатов»

Карпин: «Буду рекомендовать нашим игрокам принимать предложения из хороших чемпионатов»

28 марта 2022, 17:22
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что будет советовать российским футболистам принимать предложения из-за рубежа.

– Рассматривается ли возможность вызова игроков из зарубежных чемпионатов на следующий сбор?

– Да, если будет такая возможность, то вызовем.

– В сложившейся ситуации вы будете рекомендовать нашим игрокам принимать предложения из-за рубежа? Может быть, кто-то уже обращался к вам за советом?

– За советом не обращались, но если спросят – обсудим. Ситуации могут быть разными, и если будет предложение из хорошего чемпионата и клуба, ставящего себе высокие цели, то, конечно, буду рекомендовать принять его.

  • Последний сбор России продолжался 6 дней.
  • Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).
  • ФИФА отстранила Россию от международных игр.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Еще по теме:
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце
Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай» 1
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Stavr007
1648478200
хоть один трезво оценивает ситуацию, а не аля патриоты кричат, что все итак отлично
Ответить
portero
1648499212
и кому они нужны наши игроки??? кто предложит, надо для начала в РПЛ феерить, чтоб позвали ....
Ответить
Главные новости
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
2
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
4
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
15
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
13
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
1
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
19
Все новости
Все новости
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
1
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
1
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
19
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
9
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
27
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
28
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
11
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
16
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
12
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
19
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
15
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+