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Карпин: «Буду рекомендовать нашим игрокам принимать предложения из хороших чемпионатов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что будет советовать российским футболистам принимать предложения из-за рубежа.

– Рассматривается ли возможность вызова игроков из зарубежных чемпионатов на следующий сбор?

– Да, если будет такая возможность, то вызовем.

– В сложившейся ситуации вы будете рекомендовать нашим игрокам принимать предложения из-за рубежа? Может быть, кто-то уже обращался к вам за советом?

– За советом не обращались, но если спросят – обсудим. Ситуации могут быть разными, и если будет предложение из хорошего чемпионата и клуба, ставящего себе высокие цели, то, конечно, буду рекомендовать принять его.

  • Последний сбор России продолжался 6 дней.
  • Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).
  • ФИФА отстранила Россию от международных игр.

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Источник: ТАСС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +219

    Stavr007 1 минуту назад

    хоть один трезво оценивает ситуацию, а не аля патриоты кричат, что все итак отлично

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