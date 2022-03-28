Азар в этом сезоне больше не сыграет (El Chiringuito TV)

Нападающий «Реала» Эден Азар выбыл до конца сезона.
Сообщалось, что бельгиец перенесет операцию по удалению остеосинтезной пластины в правой малоберцовой кости.
По информации журналиста El Chiringuito TV Хосе Луиса Санчеса, 31-летний футболист больше не сыграет в этом сезоне. Ранее Cope сообщал, что бельгиец будет восстанавливаться после операции около пяти недель.
Азар получил 16-ю травму за время выступления в Мадриде с 2019 года. За этот период бельгиец набрал 16 очков по системе «гол+пас».
- В последний раз Азар выходил на поле 19 февраля.
- В этом сезоне на его счету 877 игровых минут – 17-й показатель в клубе.
- Нападающий провел за «Реал» в этом сезоне 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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Источник: El Chiringuito TV