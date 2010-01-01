У Азара в «Реале» было столько же травм, сколько голов и ассистов

Полузащитник «Реала» Эден Азар выбыл из строя из-за травмы 16-й раз за время выступления в Мадриде. Бельгиец в клубе с 2019 года.

За этот период по системе «гол+пас» Азар набрал в «Реале» 16 очков.

В последний раз Азар выходил на поле 19 февраля.

В этом сезоне на его счету 877 игровых минут – 17-й показатель в клубе.

Нападающий провел за «Реал» в этом сезоне 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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