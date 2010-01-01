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У Азара в «Реале» было столько же травм, сколько голов и ассистов

Полузащитник «Реала» Эден Азар выбыл из строя из-за травмы 16-й раз за время выступления в Мадриде. Бельгиец в клубе с 2019 года.

За этот период по системе «гол+пас» Азар набрал в «Реале» 16 очков.

  • В последний раз Азар выходил на поле 19 февраля.
  • В этом сезоне на его счету 877 игровых минут – 17-й показатель в клубе.
  • Нападающий провел за «Реал» в этом сезоне 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Источник: твиттер ESPN FC

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Сегодня, 18:46
Комментарии1
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    Рейтинг: +60708

    portero 2 минуты назад

    Наверное и 16 кг набирал лишних....

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