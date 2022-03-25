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Азар вернется на поле не раньше мая (Cope)

Стали известны сроки восстановления вингера «Реала» Эдена Азара.

Сообщалось, что бельгиец перенесет операцию по удалению остеосинтезной пластины в правой малоберцовой кости.

По информации Cope, после хирургического вмешательства 31-летний футболист не сможет играть около пяти недель.

  • В последний раз Азар выходил на поле 19 февраля.
  • В этом сезоне на его счету 877 игровых минут – 17-й показатель в клубе.
  • Нападающий провел за «Реал» 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Источник: Cope

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