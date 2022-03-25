Азар вернется на поле не раньше мая (Cope)

Стали известны сроки восстановления вингера «Реала» Эдена Азара.

Сообщалось, что бельгиец перенесет операцию по удалению остеосинтезной пластины в правой малоберцовой кости.

По информации Cope, после хирургического вмешательства 31-летний футболист не сможет играть около пяти недель.

В последний раз Азар выходил на поле 19 февраля.

В этом сезоне на его счету 877 игровых минут – 17-й показатель в клубе.

Нападающий провел за «Реал» 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery