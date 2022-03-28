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Сорокин: «Не вижу оснований для лишения или приостановления членства РФС в ФИФА»

Экс-глава оргкомитета ЧМ-2018 в России и финала ЛЧ в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что у ФИФА нет оснований для лишения или приостановления членства РФС в организации.

— В четверг в Дохе пройдет конгресс ФИФА, на котором могут рассмотреть приостановление или лишение членства РФС в организации. Нам стоит ожидать худшего?

— Оснований для лишения или приостановления членства РФС в ФИФА я не вижу. Понятно, что время сложное, но есть устав и процедуры ФИФА. Реальных причин для серьезных решений нет.

В плане вмешательства государства в дела РФС у нас ничего не поменялось — этого не было и нет. Так что признаков для лишения членства РФС не просматривается. Нам в любом случае нужно общаться с международными федерациями, выстраивать отношения.

  • ФИФА отстранила сборную России от международных матчей.
  • Россия состоит в ФИФА с 1912 года.
  • Сообщалось, что ФИФА рассмотрит вопрос внесения русского языка в список официальных для организации.

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Источник: «Матч ТВ»

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28.03.2022 14:53
Комментарии5
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    Рейтинг: +95133

    zigbert 29 марта, 09:38

    Слишком уж благодушное высказывание Сорокина.

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    Рейтинг: +2648

    nemolod 28 марта, 18:42

    А им не надо оснований,просто возьмут и исключат без всяких объяснений! (Арбитражный суд вообще не стал даже апелляцию рассматривать)

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    Рейтинг: +94

    Samuray_apokalipsys 28 марта, 16:58

    устав?...ахаха....они и про футбол вне политики орали...какой уж теперь устав...если произойдет приостановка членства рфс в фифа, тогда попросту надо выходить из него совсем...оставаться там приостановленными какой смысл ...пусть играют в свой "неполитизированный" футбол

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    Рейтинг: +233

    Stavr007 > Samuray_apokalipsys 28 марта, 17:38

    чет сами не выходят, кишка тонка? выйдут или выгонят, они даже не заметят этого, третьесортная сборная, ни на что не претендующая, никому не интересна

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    Рейтинг: +137

    Zlatan2718 28 марта, 15:07

    Чиновники держат нос по ветру. Скоро всё вернётся

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