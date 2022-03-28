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  • Сорокин: «Не вижу оснований для лишения или приостановления членства РФС в ФИФА»

Сорокин: «Не вижу оснований для лишения или приостановления членства РФС в ФИФА»

28 марта 2022, 14:53
4

Экс-глава оргкомитета ЧМ-2018 в России и финала ЛЧ в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что у ФИФА нет оснований для лишения или приостановления членства РФС в организации.

— В четверг в Дохе пройдет конгресс ФИФА, на котором могут рассмотреть приостановление или лишение членства РФС в организации. Нам стоит ожидать худшего?

— Оснований для лишения или приостановления членства РФС в ФИФА я не вижу. Понятно, что время сложное, но есть устав и процедуры ФИФА. Реальных причин для серьезных решений нет.

В плане вмешательства государства в дела РФС у нас ничего не поменялось — этого не было и нет. Так что признаков для лишения членства РФС не просматривается. Нам в любом случае нужно общаться с международными федерациями, выстраивать отношения.

  • ФИФА отстранила сборную России от международных матчей.
  • Россия состоит в ФИФА с 1912 года.
  • Сообщалось, что ФИФА рассмотрит вопрос внесения русского языка в список официальных для организации.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (4)
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Zlatan2718
1648469254
Чиновники держат нос по ветру. Скоро всё вернётся
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nemolod
1648482131
А им не надо оснований,просто возьмут и исключат без всяких объяснений! (Арбитражный суд вообще не стал даже апелляцию рассматривать)
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zigbert
1648535934
Слишком уж благодушное высказывание Сорокина.
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