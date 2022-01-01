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Агент Головина: «У Александра все замечательно, готовится к очередному туру Лиги 1»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал о состоянии игрока.

«Мы все знаем, что Головин пропустил тренировочные сборы, как сказал Валерий Георгиевич, из-за логистики. Он уже давно восстановился, играет в старте. У него все замечательно, он спокойно работает. Слава богу, ничего не беспокоит. Готовится к очередному туру чемпионата Франции», – сказал агент.

  • Головин провел за «Монако» в этом сезоне 31 матч, забил 3 гола и сделал 6 асссистов.
  • Клуб занимает 7-е место в Лиге 1.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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