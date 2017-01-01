Журналист Геннадий Орлов высказался о новом формате лимита на легионеров в РПЛ.

Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

Изменения должно утвердить Министерство спорта.

«Смешно слышать, что в российской Премьер-лиге приняли новый лимит на легионеров. Почти все легионеры уехали. Где же набрать 13?

Правда, Дюков разъяснил, что необязательно иметь 13 легионеров. Самое главное, чтобы у нас шeл футбол и мы не потеряли мальчишек.

Есть молодые ребята, и нужно их готовить, потому что всe равно время возьмeт своe и мы будем играть в большой футбол.

Нужно идти своим путeм, концентрировать внимание на подготовке тренеров, футболистов и болельщиков», – считает Орлов.

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