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Дюков – о судействе в РПЛ: «В последнем туре стало качественнее»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением об уровне судейства в чемпионате России после зимнего перерыва.

«Что касается судейства, то в первых турах после возобновления оно, мягко говоря, было не самым высоким. Думаю, судьям нужно время, чтобы войти в тонус.

В последнем туре, например, уже было более качественно. Есть одна ключевая ошибка, которую не исправил VAR, – эпизод в Нижнем Новгороде. В ЭСК примут решения по всем эпизодам», – сказал Дюков.

  • В конце 1-го тайма матча «Нижний Новгород»«Спартак» (1:1) Кирилл Гоцук ударил Айртона по ноге.
  • Бразильца пришлось заменить из-за травмы, у него выявили контузию кости и мышц голени.
  • Арбитр не показал Гоцуку даже желтой карточки.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 11:58
Комментарии5
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    Рейтинг: +14892

    Cleaner 43 минуты назад

    Дюков – о судействе в РПЛ: «В последнем туре стало качественнее».

    Дюков держит российских болельщиков за ДЕБИЛОВ!..(((

    1
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    Рейтинг: +11924

    playsh 57 минут назад

    Дюков,ты давно на "дурь" подсел.? Спрыгивай скорее,пока не позно...

    1
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    Рейтинг: +5153

    Павелий 1 час назад

    Такое ощущение, что накунуне интервью Дюкову дали посмотреть нарезку голов Зенита. в прошедшем туре. Вот он и рассуждает, что всё в шоколаде.

    3
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    Рейтинг: +9959

    Alekxei Z. 1 час назад

    Ну да , в Нижнем ВАР "прошлёпал", а до этого в Москве с пенальти "проглядел", бывает... Только почему-то всё с одной командой такое, ну это наверно совпадение , а так всё пучком.
    Очередное пенальти в пользу Динамо и незамечанные офсайд и игра рукой в пользу ЦСКА, а в "остальном прекрасная маркиза всё хорошо ".

    2
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    Рейтинг: +6940

    R_a_i_n 1 час назад

    Ну что еще можно от этого клоуна ожидать.

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