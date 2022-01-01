Дюков – о судействе в РПЛ: «В последнем туре стало качественнее»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением об уровне судейства в чемпионате России после зимнего перерыва.

«Что касается судейства, то в первых турах после возобновления оно, мягко говоря, было не самым высоким. Думаю, судьям нужно время, чтобы войти в тонус.

В последнем туре, например, уже было более качественно. Есть одна ключевая ошибка, которую не исправил VAR, – эпизод в Нижнем Новгороде. В ЭСК примут решения по всем эпизодам», – сказал Дюков.

В конце 1-го тайма матча «Нижний Новгород» – «Спартак» (1:1) Кирилл Гоцук ударил Айртона по ноге.

Бразильца пришлось заменить из-за травмы, у него выявили контузию кости и мышц голени.

Арбитр не показал Гоцуку даже желтой карточки.

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