Главные новости дня. Россия поборется за проведение Евро-2028/32; РФС утвердил новый лимит на легионеров

У Погба украли медаль чемпионата мира.

Неймар приезжает на тренировки «ПСЖ» почти пьяным (RMC Sport).

«Манчестер Юнайтед» провел собеседование с тен Хагом.

Лукаку сказал игрокам «Челси», что уйдет из клуба (AS).

РФС отказался расширять РПЛ до 18 клубов.

РФС отклонил введение моратория на вылет из РПЛ.

Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik).

РФС утвердил новый лимит: 13 легионеров в заявке и максимум 8 на поле.

Бельерин: «Россию отстранили за то, что другие страны делали годами. Все молчали о событиях в Палестине, Йемене, Ираке».

УЕФА получил от России декларацию о намерении провести Евро-2028/32.

Карпин: «На месте Польши я бы тоже настаивал, чтобы соперника сняли со стыков».