Главные новости дня. Россия поборется за проведение Евро-2028/32; РФС утвердил новый лимит на легионеров

бороться...и никогда не сдаваться......это Россия!!!!! это история!!!!!!это будущее!!!!!!
У Погба украли медаль чемпионата мира.
Неймар приезжает на тренировки «ПСЖ» почти пьяным (RMC Sport).
«Манчестер Юнайтед» провел собеседование с тен Хагом.
Лукаку сказал игрокам «Челси», что уйдет из клуба (AS).
РФС отказался расширять РПЛ до 18 клубов.
РФС отклонил введение моратория на вылет из РПЛ.
Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik).
РФС утвердил новый лимит: 13 легионеров в заявке и максимум 8 на поле.
Бельерин: «Россию отстранили за то, что другие страны делали годами. Все молчали о событиях в Палестине, Йемене, Ираке».
УЕФА получил от России декларацию о намерении провести Евро-2028/32.
Карпин: «На месте Польши я бы тоже настаивал, чтобы соперника сняли со стыков».