Главные новости дня. Россия поборется за проведение Евро-2028/32; РФС утвердил новый лимит на легионеров

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +279

    Shamil79 1 час назад

    бороться...и никогда не сдаваться......это Россия!!!!! это история!!!!!!это будущее!!!!!!

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