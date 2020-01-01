УЕФА получил от России декларацию о намерении провести Евро-2028/32

по поводу ЧМ 22 могут появится вопросы, а что там дальше будет..... - проснитесь мир изменяется вот сейчас, у всех в прямом эфире
Намерение России провести Евро-2028 или Евро-2032 доведено до УЕФА. Всего на турниры претендуют четыре заявки.
«УЕФА подтвердил получение декларации от РФС о намерениях подать заявку на проведение футбольного Евро-2028 и Евро-2032.
На проведение претендуют Россия, Турция, Италия и Великобритания и Ирландия (совместная заявка)» – написал источник.
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