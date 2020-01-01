УЕФА получил от России декларацию о намерении провести Евро-2028/32

Намерение России провести Евро-2028 или Евро-2032 доведено до УЕФА. Всего на турниры претендуют четыре заявки.

«УЕФА подтвердил получение декларации от РФС о намерениях подать заявку на проведение футбольного Евро-2028 и Евро-2032.

На проведение претендуют Россия, Турция, Италия и Великобритания и Ирландия (совместная заявка)» – написал источник.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.

Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

Легионеры РПЛ могут в одностороннем порядке покидать клубы.

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