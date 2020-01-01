⚡ РФС отказался расширять РПЛ до 18 клубов

30 игр за год это очень мало,это всего лишь 2,5 игры за месяц,нужно что-то предпринимать для поднятия интереса к футболу.
Исполком РФС проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд, сообщает «Чемпионат».
Таким образом, в следующем сезоне РПЛ выступят 16 команд.
- Решение принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС.
- Вчера, 22 марта, клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги.
- В российском чемпионате выступает 16 клубов с 1998 года.
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