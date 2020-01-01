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⚡ РФС отказался расширять РПЛ до 18 клубов

Исполком РФС проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд, сообщает «Чемпионат».

Таким образом, в следующем сезоне РПЛ выступят 16 команд.

  • Решение принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС.
  • Вчера, 22 марта, клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги.
  • В российском чемпионате выступает 16 клубов с 1998 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии16
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    Рейтинг: +51

    Теркчанин 46 минут назад

    30 игр за год это очень мало,это всего лишь 2,5 игры за месяц,нужно что-то предпринимать для поднятия интереса к футболу.

    0
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    Рейтинг: +2635

    nemolod 1 час назад

    Чем хорош РФС? Тем,что там умеют правильно считать потраченные и полученные деньги!

    0
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    Рейтинг: +1379

    Vitaga > nemolod 50 минут назад

    только те деньги что идут лично им в карман.

    0
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    Рейтинг: +94982

    zigbert 1 час назад

    Было бы интересно узнать как прошло голосование. Но если решение принято, так тому и быть.

    2
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    Рейтинг: +509

    Suvorov51 1 час назад

    Лично я очень доволен с одной стороны. а с другой надо довести примьер лигу до 12 команд. а это значит что все хорошие игроки будут в этих клубах у нас нет игроков даже на 16 команд. а вы хотите всю бездарь воткнуть в 18 а то и в 20 команд. ну а кто просит увеличения команд Тула. Урал Уфа и т.д. все матчи показывать бесплатно и будет и сборная и футбол нормальный. а не то что сей час закупят чемпионство перед началом чемпионата и все играют спустя рукова

    0
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    Рейтинг: +1840

    Dr.Metal 1 час назад

    То есть мнение клубов никому не интересно. 16 команд только в бомжнчемпионатах играют. Вон на турков посмотрите, сколько клубов у них

    0
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    Рейтинг: +207

    Stavr007 > Dr.Metal 55 минут назад

    давно ли кол-во клубов стало означать качество? сборная турции обосралась на евро + лига превратилась в болото + там нет стольких сосущих клубов на гос. финансировании. 10 лет назад лига была в топ 10 чемпионатов, сейчас на 20 месте. Что то так себе пример

    1
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    Рейтинг: +13217

    NewLife 2 часа назад

    Оч. хор. Щелчок по носу футбольным нищебродам.

    2
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    Рейтинг: +93

    АлексМак 2 часа назад

    И правильно! Иначе, соревновательный принцип - коту под хвост.

    1
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    Рейтинг: +287

    SpartakMoskwa 2 часа назад

    Наконец то правильное решение приняли

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    Рейтинг: +774

    Беспонтий 2 часа назад

    количество выпущенной продукции
    не подтверждённое качеством оной
    ведёт к стагнации
    позднее приобретающей все признаки кризиса и дефолта
    ведущих в свою очередь к смерти предприятия как такового

    адам смит наверное брякнул

    что в переводе
    меньше народу
    больше кислороду


    3
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    Рейтинг: +16272

    Persona_non_Grata 2 часа назад

    Я - ЗА 100 %

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