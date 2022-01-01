⚡ РФС утвердил новый лимит: 13 легионеров в заявке и максимум 8 на поле

Дичь ! Не будет легионеров ! Когда надо было - тогда не вводили ! Ещё раз подтверждается , что в Рпл глубоко собраны не профессионалы !
РФС на сегодняшнем заседании исполкома принял решение об изменении лимита не легионеров в РПЛ. Организация согласовала с Министерством спорта РФ новый лимит по схеме «13+12».
«Установить начиная с сезона-2022/23 для участников чемпионата России обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист не более 13 легионеров, из которых одновременно на поле в матче Чемпионата за один клуб могут находиться не более восьми легионеров.
Установить начиная с сезона 2022/2023 гг. для участников чемпионата обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист для участия в Чемпионате не менее 12 футболистов, являющихся доморощенными», – сообщает пресс-служба РФС.
- Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8+17».
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