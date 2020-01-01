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Карпин: «На месте Польши я бы тоже настаивал, чтобы соперника сняли со стыков»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как бы он поступил на месте сборной Польши. Она настаивала на снятии россиян со стыковых матчей за путевку на ЧМ-2022.

– Именно поляки стали бить в ту сторону, чтобы Россию убрали из стыкового матча. Если бы у России был такой шанс, вы бы настаивали на снятии соперника?

– Конечно, настаивал бы. 100 процентов. Чтоб пройти дальше.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол на неопределенный срок.
  • Тем не менее, Россия подаст заявку на проведение Евро-2028/2032.
  • Легионеры до 7 апреля могут в одностороннем порядке покинуть РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Сегодня, 20:22
Комментарии6
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    Рейтинг: +14871

    Cleaner 4 минуты назад

    Вот вся СУЩНОСТЬ Карпина!...(

    0
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    Рейтинг: +823

    jek718875 13 минут назад

    Молодец КАРПУША, свобода слова!о чём думаю то и говорю

    0
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    Рейтинг: +19

    Vot ono cho patsany, vot 35 минут назад

    Карпин всегда был прямым и откровенным.

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    Рейтинг: +2228

    CSKA471 36 минут назад

    Надеюсь Валера так шутит

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    Рейтинг: +14871

    Cleaner > CSKA471 3 минуты назад

    Нет! Это и есть Валера! Может хоть сейчас до людей доходить начнет, что за человек рулит НАШЕЙ сборной!...(((

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    Рейтинг: +218

    Сделаны из Дерева 41 минуту назад

    ))))))) Ору!!!!!

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