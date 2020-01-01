Карпин: «На месте Польши я бы тоже настаивал, чтобы соперника сняли со стыков»

Вот вся СУЩНОСТЬ Карпина!...(
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как бы он поступил на месте сборной Польши. Она настаивала на снятии россиян со стыковых матчей за путевку на ЧМ-2022.
– Именно поляки стали бить в ту сторону, чтобы Россию убрали из стыкового матча. Если бы у России был такой шанс, вы бы настаивали на снятии соперника?
– Конечно, настаивал бы. 100 процентов. Чтоб пройти дальше.
- ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол на неопределенный срок.
- Тем не менее, Россия подаст заявку на проведение Евро-2028/2032.
- Легионеры до 7 апреля могут в одностороннем порядке покинуть РПЛ.
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