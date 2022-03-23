Бельерин: «Россию отстранили за то, что другие страны делали годами. Все молчали о событиях в Палестине, Йемене, Ираке»

Ладно Ирак, Палестина, Йемен, они далеко от Европы, мало кто из обычных граждан глубоко эти темы там знает, но где исключение турок из всех федераций и соревнований на 48 лет? Ведь именно столько времени творится устроенный Турцией беспредел на севере Кипра. А это мало того, что европейский остров, так Республика Кипр входит в Евросоюз. Но что-то никто об этом говорить и не намеревается. Даже о вступлении Турции в ЕС разговоры периодически заходят. Цирк.
Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин прокомментировал отстранение России от международного футбола. Он считает, что его должны были получить раньше и другие страны.
«Все молчали о событиях в Палестине, Йемене, Ираке. А Россию отстранили за то, что другие страны делали годами.
Это проявление расизма. Мы придаем значение только тем событиям, которые недалеко от нас», – сказал Бельерин.
- ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол на неопределенный срок.
- Тем не менее, Россия подаст заявку на проведение Евро-2028/2032.
- Легионеры до 7 апреля могут в одностороннем порядке покинуть РПЛ.
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