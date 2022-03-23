Бельерин: «Россию отстранили за то, что другие страны делали годами. Все молчали о событиях в Палестине, Йемене, Ираке»

Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин прокомментировал отстранение России от международного футбола. Он считает, что его должны были получить раньше и другие страны.

«Все молчали о событиях в Палестине, Йемене, Ираке. А Россию отстранили за то, что другие страны делали годами.

Это проявление расизма. Мы придаем значение только тем событиям, которые недалеко от нас», – сказал Бельерин.

ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол на неопределенный срок.

Тем не менее, Россия подаст заявку на проведение Евро-2028/2032.

Легионеры до 7 апреля могут в одностороннем порядке покинуть РПЛ.

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