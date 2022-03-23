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Бельерин: «Россию отстранили за то, что другие страны делали годами. Все молчали о событиях в Палестине, Йемене, Ираке»

Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин прокомментировал отстранение России от международного футбола. Он считает, что его должны были получить раньше и другие страны.

«Все молчали о событиях в Палестине, Йемене, Ираке. А Россию отстранили за то, что другие страны делали годами.

Это проявление расизма. Мы придаем значение только тем событиям, которые недалеко от нас», – сказал Бельерин.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол на неопределенный срок.
  • Тем не менее, Россия подаст заявку на проведение Евро-2028/2032.
  • Легионеры до 7 апреля могут в одностороннем порядке покинуть РПЛ.

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Источник: Marca

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Сегодня, 19:14
Комментарии20
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    Рейтинг: +6004

    Viper for CSKA 45 минут назад

    Ладно Ирак, Палестина, Йемен, они далеко от Европы, мало кто из обычных граждан глубоко эти темы там знает, но где исключение турок из всех федераций и соревнований на 48 лет? Ведь именно столько времени творится устроенный Турцией беспредел на севере Кипра. А это мало того, что европейский остров, так Республика Кипр входит в Евросоюз. Но что-то никто об этом говорить и не намеревается. Даже о вступлении Турции в ЕС разговоры периодически заходят. Цирк.

    2
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    Рейтинг: +3122

    serhio80 > Viper for CSKA 29 минут назад

    кипр не входит в ЕС. да и насрать откровенно говоря нашим оппонентам на кипр, нет там на острове ничего нужного и важного

    0
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    Рейтинг: +13444

    Barmaleushka 51 минуту назад

    Уважуха Эктор !

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +10

    fsdf4et 56 минут назад

    Есть тема пацаны!
    На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
    потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +89

    olebar73 59 минут назад

    Луч света в темном царстве гейропы.И не бздит.

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    Рейтинг: +19

    Vot ono cho patsany, vot > olebar73 50 минут назад

    А чо ему бздеть.У них там до 15 лет только за одно слово не дают.

    2
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    Рейтинг: +32435

    zra78 > Vot ono cho patsany, vot 48 минут назад

    А где дают?

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    Рейтинг: +19

    Vot ono cho patsany, vot > zra78 46 минут назад

    У тебя в Мухосранске и повсеместно.

    2
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    Рейтинг: +32435

    zra78 > Vot ono cho patsany, vot 28 минут назад

    )))))))))) Дур.чок...

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    Рейтинг: +19

    Vot ono cho patsany, vot > zra78 20 минут назад

    Дурачок тот кто задает вопрос по всем известному факту.

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    Рейтинг: +16275

    Persona_non_Grata > Vot ono cho patsany, vot 8 минут назад

    Жизни не знает, ну или прикидывается (

    1
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    Рейтинг: +19

    Vot ono cho patsany, vot > Persona_non_Grata 1 минуту назад

    Неее, не прикидывается.Жизни не знает. Хотя ему 43 года.Ну в таком возрасте ...тогда действительно дурачок.

    0
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    Рейтинг: +3714

    raritet 1 час назад

    Не так давно играл с нашими. Видел своими глазами: без ножей, автоматов. Такие же футболисты, некоторые вообще по испански говорят. Просто не всем повезло играть с Зенитом, а Бельерину повезло.

    0
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    Рейтинг: +3714

    raritet 1 час назад

    Неожиданно. Я то думал, что там, на Западе, все пропало. Ан нет. Люди есть еще с мозгами. Просто оторопь берет. Мелочь , а приятно. Как будто в кромешной тьме , вдали , блеснул какой-то огонек.

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    Рейтинг: +7664

    piligrim1986 1 час назад

    там еще и адекваты есть? фига се

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    Рейтинг: +434

    КаДеС 1 час назад

    Красавчик, смелый

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    Рейтинг: +852

    Лфшт 1 час назад

    Разумный европеец ???!!! Чудо ?

    2
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    Рейтинг: +93

    LiveChelsea 1 час назад

    Да ну? Серьёзно? Интересно, как его за эти слова накажет "демократия"?

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    Рейтинг: +16275

    Persona_non_Grata > LiveChelsea 6 минут назад

    Никак - у них " не правильная " демократия )))

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